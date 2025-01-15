Гуманитарии могут лишь позавидовать: назван топ «дорогих» специалистов Омской области

Posted 15 января, 08:14
Published 15 января, 08:14
Modified 15 января, 08:16
Updated 15 января, 08:16
Аналитики онлайн-ресурса hh.ru, проанализировав свыше 141 тысячи вакансий прошлого года, составили топ «дорогих» специалистов Омской области. Именно им работодатели предлагали самые высокие зарплаты.
Среди лидеров рейтинга — дата-сайентисты, DevOps-инженеры, которым в среднем готовы были платить 240 тысяч рублей, директор по информационным технологиям и финансовый директор с зарплатой от 200 тысяч рублей.
Достойную зарплату в регионе предлагали и геодезистам — 180 100 рублей в месяц. В целом же зарплаты высокооплачиваемых специалистов в рейтинге начинаются от 123 тысяч рублей. Примечательно, что в топ-20 в регионе нет никаких «гуманитарных профессий».
А на самые низкие зарплаты в прошлом году могли рассчитывать дворники (26 тысяч рублей), воспитатели и няни (26 100), уборщики (28 300), педагоги (30 100).
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что средняя зарплата в ноябре 2024-го выросла до 65 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года она увеличилась на 18,3%.