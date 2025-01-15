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Posted 15 января, 08:14

Published 15 января, 08:14

Modified 15 января, 08:16

Updated 15 января, 08:16

Зарплаты специалистов варьируются от 123 до 240 тысяч рублей

Гуманитарии могут лишь позавидовать: назван топ «дорогих» специалистов Омской области

15 января 2025, 08:14
Фото: Изображение Midjourney. Зарплаты специалистов варьируются от 123 до 240 тысяч рублей

Омичам назвали топ вакансий прошлого года с высокими зарплатами

Больше 200 тысяч в месяц в 2024 году предлагали айтишникам и директорам. О других высокооплачиваемых вакансиях рассказываем в материале.

Аналитики онлайн-ресурса hh.ru, проанализировав свыше 141 тысячи вакансий прошлого года, составили топ «дорогих» специалистов Омской области. Именно им работодатели предлагали самые высокие зарплаты.

Среди лидеров рейтинга — дата-сайентисты, DevOps-инженеры, которым в среднем готовы были платить 240 тысяч рублей, директор по информационным технологиям и финансовый директор с зарплатой от 200 тысяч рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий 2024 года
Топ высокооплачиваемых вакансий 2024 года. Фото: Сервис hh.ru

Достойную зарплату в регионе предлагали и геодезистам — 180 100 рублей в месяц. В целом же зарплаты высокооплачиваемых специалистов в рейтинге начинаются от 123 тысяч рублей. Примечательно, что в топ-20 в регионе нет никаких «гуманитарных профессий».

А на самые низкие зарплаты в прошлом году могли рассчитывать дворники (26 тысяч рублей), воспитатели и няни (26 100), уборщики (28 300), педагоги (30 100).

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что средняя зарплата в ноябре 2024-го выросла до 65 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года она увеличилась на 18,3%.

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#Юлия Истомина#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Деньги#Новости#Вакансии
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