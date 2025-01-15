Гуманитарии могут лишь позавидовать: назван топ «дорогих» специалистов Омской области

Достойную зарплату в регионе предлагали и геодезистам — 180 100 рублей в месяц. В целом же зарплаты высокооплачиваемых специалистов в рейтинге начинаются от 123 тысяч рублей. Примечательно, что в топ-20 в регионе нет никаких «гуманитарных профессий».