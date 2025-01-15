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Posted 15 января, 11:43

Published 15 января, 11:43

Modified 15 января, 11:43

Updated 15 января, 11:43

Губернатор Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий Омской области

Губернатор Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий Омской области

15 января 2025, 11:43
Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области.
Сегодня глава региона побывал на производственных площадках ПО «ВЭЛТА» и НТК «Криогенная техника».

15 января губернатор Виталий Хоценко побывал на площадке завода по производству промышленного электротехнического оборудования ПО «ВЭЛТА» и в Научно-техническом комплексе «Криогенная техника». Глава региона посмотрел цеха, пообщался с руководством и сотрудниками. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта.

Предприятие «Вэлта» занимается производством электрощитового оборудования и разработкой автоматизированных систем управления.

«Важно, что предприятие использует современное оборудование и реализует проекты не только по всей России, но и на территории наших партнеров — в Казахстане и Беларуси», — сообщил глава региона.
Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области

«Криогенная техника» производит климатическое оборудование для Военно-морского флота. Здесь же на заводе выпускают системы кондиционирования воздуха для наземной сухопутной техники, воздушно-космических сил и орбитальных космических станций.

«Предприятие уже поставило два таких прибора в наш хирургический центр, который мы обновляем по поручению Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Виталий Хоценко.

После визита губернатор поручил Минпрому организовать на предприятиях встречи руководителей заводов с инвесторами для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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