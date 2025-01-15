Губернатор Виталий Хоценко оценил потенциал промышленных предприятий Омской области

15 января губернатор Виталий Хоценко побывал на площадке завода по производству промышленного электротехнического оборудования ПО «ВЭЛТА» и в Научно-техническом комплексе «Криогенная техника». Глава региона посмотрел цеха, пообщался с руководством и сотрудниками. Предприятия готовы стать участниками региональной программы по трудоустройству бойцов СВО, которые возвращаются с фронта.