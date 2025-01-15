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Posted 15 января, 07:42

Published 15 января, 07:42

Modified 15 января, 07:44

Updated 15 января, 07:44

Снег, темнота и бездействие: омичка рассказала о проблемах в поселке Птицефабрика

Брошенный поселок на старой Московке: омичка пожаловалась на ужасающие условия жизни

15 января 2025, 07:42
Фото: Предоставлено Городу55. Снег, темнота и бездействие: омичка рассказала о проблемах в поселке Птицефабрика

Омичка пожаловалась на ужасающие условия жизни в поселке Птицефабрика

Местным жителям приходится чистить снег самим. Также в поселке отсутствует уличное освещение.

В редакцию Города55 обратилась жительница Омска, которая выразила недовольство состоянием поселка Птицефабрика, расположенного на старой Московке. По словам омички, в настоящее время поселок находится в удручающем состоянии, и местные власти не прилагают усилий для улучшения ситуации.

Проблемы существуют на улицах 3-я Ленинградская и поселок Птицефабрика
Проблемы существуют на улицах 3-я Ленинградская и поселок Птицефабрика. Фото: Предоставлено Городу55

Жительница рассказала, что в поселке нет уличного освещения — не только лампы, но и столбы для них отсутствуют. Зимой дороги не чистятся, а местным приходится преодолевать снежные заносы, чтобы добраться до магазинов. Машины застревают в снежных колеях и часто вынуждены ехать по тротуарам. Пожилые люди с трудом передвигаются по этим труднопроходимым участкам, и все это происходит на фоне регулярных квитанций от управляющих компаний, которые, по словам местных жителей, не выполняют своих обязанностей.

Омичка пожаловалась на нерасчищенные дороги и отсутствие уличного света
Омичка пожаловалась на нерасчищенные дороги и отсутствие уличного света
Омичка пожаловалась на нерасчищенные дороги и отсутствие уличного света
Омичка пожаловалась на нерасчищенные дороги и отсутствие уличного света
Омичка пожаловалась на нерасчищенные дороги и отсутствие уличного света. Фото: Предоставлено Городу55
«Снег не чистится дворниками УК. Снег чистят те же самые старики, чтобы выйти из дома. За что тогда платить?» — отметила омичка.

В омской мэрии Городу55 сообщили, что очисткой придомовых территорий занимаются ТСЖ и управляющие компании, а их деятельность контролируется государственной жилищной инспекцией, а не городскими властями.

«О необходимости дополнительной очистки междворовых проездов мы информацию в ДЭУ передадим», — ответили в мэрии Городу55.

Напомним, что это не первая жалоба местных жителей. Так, в начале года поселок Птицефабрика на несколько дней остался без электричества.

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#Диана Рязанцева#Омск#Мэрия#Жалобы#ТСЖ#Освещение#Улицы#Проблемы ЖКХ#Власти#Омская Птицефабрика
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