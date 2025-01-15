Брошенный поселок на старой Московке: омичка пожаловалась на ужасающие условия жизни

Posted 15 января, 07:42
Published 15 января, 07:42
Modified 15 января, 07:44
Updated 15 января, 07:44
В редакцию Города55 обратилась жительница Омска, которая выразила недовольство состоянием поселка Птицефабрика, расположенного на старой Московке. По словам омички, в настоящее время поселок находится в удручающем состоянии, и местные власти не прилагают усилий для улучшения ситуации.
Жительница рассказала, что в поселке нет уличного освещения — не только лампы, но и столбы для них отсутствуют. Зимой дороги не чистятся, а местным приходится преодолевать снежные заносы, чтобы добраться до магазинов. Машины застревают в снежных колеях и часто вынуждены ехать по тротуарам. Пожилые люди с трудом передвигаются по этим труднопроходимым участкам, и все это происходит на фоне регулярных квитанций от управляющих компаний, которые, по словам местных жителей, не выполняют своих обязанностей.
«Снег не чистится дворниками УК. Снег чистят те же самые старики, чтобы выйти из дома. За что тогда платить?» — отметила омичка.
В омской мэрии Городу55 сообщили, что очисткой придомовых территорий занимаются ТСЖ и управляющие компании, а их деятельность контролируется государственной жилищной инспекцией, а не городскими властями.
«О необходимости дополнительной очистки междворовых проездов мы информацию в ДЭУ передадим», — ответили в мэрии Городу55.
Напомним, что это не первая жалоба местных жителей. Так, в начале года поселок Птицефабрика на несколько дней остался без электричества.