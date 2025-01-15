Брошенный поселок на старой Московке: омичка пожаловалась на ужасающие условия жизни

Жительница рассказала, что в поселке нет уличного освещения — не только лампы, но и столбы для них отсутствуют. Зимой дороги не чистятся, а местным приходится преодолевать снежные заносы, чтобы добраться до магазинов. Машины застревают в снежных колеях и часто вынуждены ехать по тротуарам. Пожилые люди с трудом передвигаются по этим труднопроходимым участкам, и все это происходит на фоне регулярных квитанций от управляющих компаний, которые, по словам местных жителей, не выполняют своих обязанностей.