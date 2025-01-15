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Posted 15 января, 10:40

Published 15 января, 10:40

Modified 15 января, 11:05

Updated 15 января, 11:05

иллюстрация

Бесплатные обеды омских школьников станут в 6 раз дороже

15 января 2025, 10:40
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске решили увеличить стоимость школьных бесплатных обедов в 6 раз

В депобре отмечают, что дополнительное финансирование из-за этого не потребуется.

В администрации города Омска подготовили проект постановления, касающегося стоимости бесплатных горячих обедов в городских школах. В приложении к одному из действующих постановлений планируется заменить единственную цифру, вместо «10 рублей» написав «60 рублей».

Речь идет об изменении стоимости бесплатных горячих обедов для школьников, живущих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полутора прожиточных минимумов.

«Проектом постановления предлагается осуществлять расчет обеспечения питанием исходя из 60 рублей в день на одного обучающегося, — уточняется в пояснительной записке от департамента образования. — Дополнительного финансирования за счет средств субсидии Омской области и бюджета города Омска не потребуется».

Напомним: бесплатное питание в омских школах получают не только дети из малообеспеченных семей, но и все ученики 1 — 4 классов. Стоит отметить, что платное горячее питание в школах стоит 90 — 110 рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Школьное питание#Депобр
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