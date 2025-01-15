Бесплатные обеды омских школьников станут в 6 раз дороже

Posted 15 января, 10:40
Published 15 января, 10:40
Modified 15 января, 11:05
Updated 15 января, 11:05
В администрации города Омска подготовили проект постановления, касающегося стоимости бесплатных горячих обедов в городских школах. В приложении к одному из действующих постановлений планируется заменить единственную цифру, вместо «10 рублей» написав «60 рублей».
Речь идет об изменении стоимости бесплатных горячих обедов для школьников, живущих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полутора прожиточных минимумов.
«Проектом постановления предлагается осуществлять расчет обеспечения питанием исходя из 60 рублей в день на одного обучающегося, — уточняется в пояснительной записке от департамента образования. — Дополнительного финансирования за счет средств субсидии Омской области и бюджета города Омска не потребуется».
Напомним: бесплатное питание в омских школах получают не только дети из малообеспеченных семей, но и все ученики 1 — 4 классов. Стоит отметить, что платное горячее питание в школах стоит 90 — 110 рублей.