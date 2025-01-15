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Posted 15 января, 02:27

Published 15 января, 02:27

Modified 15 января, 02:39

Updated 15 января, 02:39

Бастрыкин поручил Батищеву доложить о ходе проверки по делу мальчика из Омска

Бастрыкин взял под контроль дело о мальчике с редким генетическим заболеванием

15 января 2025, 02:27
Фото: 1MI. Бастрыкин поручил Батищеву доложить о ходе проверки по делу мальчика из Омска

Бастрыкин взял под контроль дело о нарушениях прав ребенка-инвалида из Омска

5-летнему мальчику не предоставляли дорогостоящее жизненно важное лекарство.

В Омской области разгорелся скандал из-за нарушений прав 5-летнего ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим заболеванием. Родители мальчика заявили, что он перестал регулярно получать жизненно важное лекарство, стоимость которого превышает 66 миллионов рублей. Этот препарат необходимо принимать на постоянной основе, чтобы избежать серьезных осложнений.

Мальчик страдает орфанным заболеванием — так называют редкие заболевания, встречающиеся у крайне малого числа людей (менее 10 случаев на 100 тысяч человек). Эти болезни, как правило, имеют генетическую природу и требуют сложного и дорогостоящего лечения.

На ситуацию обратили внимание следственные органы Следственного комитета России по Омской области. По данному факту начата процессуальная проверка, чтобы выяснить, кто виноват в нарушении. Дело рассматривается в рамках статьи 293 УК РФ (халатность).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Батищеву доложить о результатах проверки.

Напомним, ранее Город55 писал, что только после вмешательства прокуратуры необходимые средства из бюджета были выделены на закупку лекарства, что помогло мальчику вновь получить необходимое лечение.

Лекарство за 66 млн: омская прокуратура помогла ребенку с редким заболеванием
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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Следственный комитет#Новости#Халатность#Александр Бастрыкин#Лекарство#Нарушения прав
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