Бастрыкин взял под контроль дело о мальчике с редким генетическим заболеванием

Мальчик страдает орфанным заболеванием — так называют редкие заболевания, встречающиеся у крайне малого числа людей (менее 10 случаев на 100 тысяч человек). Эти болезни, как правило, имеют генетическую природу и требуют сложного и дорогостоящего лечения.