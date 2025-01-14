Ждать опасности? В Омской области выросло количество заболевших коронавирусом

На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 48 заболевших, это на 8 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 132 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.