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Posted 14 января, 13:48

Published 14 января, 13:48

Modified 14 января, 13:52

Updated 14 января, 13:52

Омичи стали чаще болеть коронавирусом в начале 2025 года

Ждать опасности? В Омской области выросло количество заболевших коронавирусом

14 января 2025, 13:48
Фото: 1MI.

Омичи стали чаще болеть коронавирусом в начале 2025 года

За прошедшую неделю вирус выявили у 48 жителей региона.

На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 48 заболевших, это на 8 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 132 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.

В Сибирском федеральном округе по заболеваемости лидирует Красноярский край. За неделю там выявлено 205 новых случаев, 350 человек признали здоровыми, а 45 доставили в больницы.

Фото: Объясняем.рф

Напомним, что ранее появились слухи о закрытии омских школ на карантин из-за нового китайского вируса. Насколько это возможно и как ситуацию комментируют власти — в материале Города55.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Новости#Коронавирусные ограничения#Пандемия коронавируса
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