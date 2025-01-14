Ждать опасности? В Омской области выросло количество заболевших коронавирусом

Posted 14 января, 13:48
Published 14 января, 13:48
Modified 14 января, 13:52
Updated 14 января, 13:52
На прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 48 заболевших, это на 8 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 132 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.
В Сибирском федеральном округе по заболеваемости лидирует Красноярский край. За неделю там выявлено 205 новых случаев, 350 человек признали здоровыми, а 45 доставили в больницы.
Напомним, что ранее появились слухи о закрытии омских школ на карантин из-за нового китайского вируса. Насколько это возможно и как ситуацию комментируют власти — в материале Города55.