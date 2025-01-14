В Омской области выбирают меру пресечения для организатора «Встречи с Богом»

Выяснилось, что обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Однако защита это решение тут же оспорила, так что оно не вступило в законную силу.