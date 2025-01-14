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Posted 14 января, 06:55

Published 14 января, 06:55

Modified 14 января, 06:57

Updated 14 января, 06:57

Один из омских судов решил отправить в СИЗО организатора «Встречи с Богом»

В Омской области выбирают меру пресечения для организатора «Встречи с Богом»

14 января 2025, 06:55
Фото: 1MI.

Один из омских судов решил отправить в СИЗО организатора «Встречи с Богом»

Жителя Кормиловского района обвиняют в причастности к нежелательной организации.

Кормиловский районный суд принял решение о мере пресечения для местного жителя, который является фигурантом дела по статье 284 Уголовного кодекса. Речь идет об «организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

По данным следствия, обвиняемый участвовал в деятельности «Завета церквей TCCN» (Transformation Center Covenant Network) — американской религиозной организации, которая в июне 2023 года была признана нежелательной на территории России. Генеральная прокуратура тогда установила, что «функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства». Следователь рассказал в суде, что обвиняемый организовывал закрытые религиозные служения под названием «Встреча с Богом», участники которых смотрели на видео выступления пасторов «Завета церквей TCCN».

Выяснилось, что обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Однако защита это решение тут же оспорила, так что оно не вступило в законную силу.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости#Нежелательные организации
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