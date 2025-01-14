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Posted 14 января, 13:31

Published 14 января, 13:31

Modified 14 января, 14:45

Updated 14 января, 14:45

На объекте запретили движение грузовиков

На омском мосту у Телецентра полностью запретят движение грузовиков

14 января 2025, 13:31
Фото: Соцсети Сергея Шелеста. На объекте запретили движение грузовиков
Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Сегодня на стройплощадке моста им. 60-летия ВЛКСМ провели штаб с представителями генподрядчика, АО «ОмскРТС» и подрядчика строительного контроля. О главных решениях в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Самый специфический этап ремонта — замена опорных частей, для нее придется поднимать мост с помощью домкратов и переопирать на специальные тумбы. Это будет происходить весной и летом.

«Процесс пройдет в ночное время с остановкой движения транспорта. На временных опорах мост простоит не один месяц, и на этот период потребуется принять дополнительные меры для снижения вибрационной нагрузки на него, вплоть до необходимости установки полного запрета для движения грузовиков», — рассказал Шелест.

По этой причине по мосту не смогут ездить большегрузы, уже готовятся маршруты, по которым их придется направлять на время работ.

Ранее Город55 рассказывал, что на мосту у Телецентра изменился режим работы светофоров.

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