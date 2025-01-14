На омском мосту у Телецентра полностью запретят движение грузовиков

Posted 14 января, 13:31
Published 14 января, 13:31
Modified 14 января, 14:45
Updated 14 января, 14:45
Сегодня на стройплощадке моста им. 60-летия ВЛКСМ провели штаб с представителями генподрядчика, АО «ОмскРТС» и подрядчика строительного контроля. О главных решениях в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
Самый специфический этап ремонта — замена опорных частей, для нее придется поднимать мост с помощью домкратов и переопирать на специальные тумбы. Это будет происходить весной и летом.
«Процесс пройдет в ночное время с остановкой движения транспорта. На временных опорах мост простоит не один месяц, и на этот период потребуется принять дополнительные меры для снижения вибрационной нагрузки на него, вплоть до необходимости установки полного запрета для движения грузовиков», — рассказал Шелест.
По этой причине по мосту не смогут ездить большегрузы, уже готовятся маршруты, по которым их придется направлять на время работ.
Ранее Город55 рассказывал, что на мосту у Телецентра изменился режим работы светофоров.