В омском департаменте имущественных отношений появился новый замдиректора

Posted 14 января, 09:47
Published 14 января, 09:47
Modified 14 января, 09:56
Updated 14 января, 09:56
Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об очередном назначении. Из документа следует, что Дмитрий Саареметс, занимавший пост начальника отдела муниципального земельного контроля в департаменте имущественных отношений, получает должность заместителя директора этого департамента. Он уже указан в новом качестве на сайте мэрии.
Пост замдиректора освободился в октябре 2024 года, когда Мария Стуколова стала первым заместителем директора. В общей сложности у главы депимущества сейчас два простых зама: это Саареметс и Наталья Салахова.
Напомним: руководит департаментом имущественных отношений Евгений Романин, который также является одним из 2 первых заместителей мэра Омска.