В омском департаменте имущественных отношений появился новый замдиректора

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об очередном назначении. Из документа следует, что Дмитрий Саареметс, занимавший пост начальника отдела муниципального земельного контроля в департаменте имущественных отношений, получает должность заместителя директора этого департамента. Он уже указан в новом качестве на сайте мэрии.