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Posted 14 января, 09:47

Published 14 января, 09:47

Modified 14 января, 09:56

Updated 14 января, 09:56

У Евгения Романина появился новый заместитель в депимуществе

В омском департаменте имущественных отношений появился новый замдиректора

14 января 2025, 09:47
Фото: gorod55.ru.

У Евгения Романина появился новый заместитель в депимуществе

Дмитрий Саареметс занял место Марии Стуколовой, которая поднялась до уровня первого заместителя.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об очередном назначении. Из документа следует, что Дмитрий Саареметс, занимавший пост начальника отдела муниципального земельного контроля в департаменте имущественных отношений, получает должность заместителя директора этого департамента. Он уже указан в новом качестве на сайте мэрии.

Пост замдиректора освободился в октябре 2024 года, когда Мария Стуколова стала первым заместителем директора. В общей сложности у главы депимущества сейчас два простых зама: это Саареметс и Наталья Салахова.

Напомним: руководит департаментом имущественных отношений Евгений Романин, который также является одним из 2 первых заместителей мэра Омска.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Депимущества#Евгений Романин#Дмитрий Саареметс
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