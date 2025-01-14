В Омске предложили шестизначную зарплату для водителей автобуса без опыта

Posted 14 января, 04:28
Published 14 января, 04:28
Modified 14 января, 04:31
Updated 14 января, 04:31
В пассажирском предприятии №8 города Омска открыта вакансия водителя автобуса с зарплатой 121 000 рублей. От кандидатов требуется наличие водительского удостоверения категории D, при этом опыт работы не обязателен.
Обязанности включают безопасную перевозку пассажиров по городским маршрутам. Работодатели предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, сменный график, стабильные выплаты зарплаты дважды в месяц, бесплатный проезд в городском транспорте и многое другое.
Также предусмотрены дополнительные льготы: досрочный выход на пенсию (мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет), возможность получения муниципального жилья, а при отсутствии категории D — бесплатное обучение за счет компании или компенсация стоимости курсов. Молодым специалистам предоставляется помощь наставников и выплаты в связи с рождением ребенка.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске планируют запустить 8-й троллейбусный маршрут до Лукьяновки.