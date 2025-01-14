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Posted 14 января, 04:28

Published 14 января, 04:28

Modified 14 января, 04:31

Updated 14 января, 04:31

В Омске ищут водителя автобуса с достойной зарплатой и множеством льгот

В Омске предложили шестизначную зарплату для водителей автобуса без опыта

14 января 2025, 04:28
Фото: 1MI. В Омске ищут водителя автобуса с достойной зарплатой и множеством льгот

В Омске открылась вакансия водителя автобуса с шестизначной зарплатой

Кандидату будут выплачивать 121 000 рублей в месяц.

В пассажирском предприятии №8 города Омска открыта вакансия водителя автобуса с зарплатой 121 000 рублей. От кандидатов требуется наличие водительского удостоверения категории D, при этом опыт работы не обязателен.

Водителям обещают достойные условия труда
Водителям обещают достойные условия труда. Фото: Общероссийская база вакансий и резюме

Обязанности включают безопасную перевозку пассажиров по городским маршрутам. Работодатели предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, сменный график, стабильные выплаты зарплаты дважды в месяц, бесплатный проезд в городском транспорте и многое другое.

Также предусмотрены дополнительные льготы: досрочный выход на пенсию (мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет), возможность получения муниципального жилья, а при отсутствии категории D — бесплатное обучение за счет компании или компенсация стоимости курсов. Молодым специалистам предоставляется помощь наставников и выплаты в связи с рождением ребенка.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске планируют запустить 8-й троллейбусный маршрут до Лукьяновки.

В Омске 8-й троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Работа#Омск#Автобус#Зарплата#Обучение#Льготы#Вакансии#Перевозка
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