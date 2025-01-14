В Омске предложили шестизначную зарплату для водителей автобуса без опыта

Также предусмотрены дополнительные льготы: досрочный выход на пенсию (мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет), возможность получения муниципального жилья, а при отсутствии категории D — бесплатное обучение за счет компании или компенсация стоимости курсов. Молодым специалистам предоставляется помощь наставников и выплаты в связи с рождением ребенка.