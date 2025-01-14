В Омске 8-й троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

Отметим, что троллейбус № 8 в настоящий момент курсирует между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке. Из-за острой потребности горожан было решено продлить маршрут до Лукьяновки. Но пока этому мешает один «технический» момент.