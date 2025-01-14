В Омске 8-й троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

Posted 14 января, 03:15
Published 14 января, 03:15
Modified 14 января, 05:15
Updated 14 января, 05:15
В Омске планируют запустить троллейбусный маршрут до Лукьяновки. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш». Сейчас специалисты занимаются организационными вопросами, связанными с запуском маршрута.
Отметим, что троллейбус № 8 в настоящий момент курсирует между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке. Из-за острой потребности горожан было решено продлить маршрут до Лукьяновки. Но пока этому мешает один «технический» момент.
Как пояснил Кормилец, важно создать комфортные условия для работы водителей и кондукторов на конечной остановке. На разворотной площадке необходимо оборудовать все, что нужно для нормальной работы и отдыха сотрудников.
Напомним, ранее Город55 писал, что с 1 января в Омской области запустились новые автобусные маршруты: Нефтяники — 1-я Учхозная, улица Лизы Чайкиной — поселок Светлый, Омск — Новоомский, а также поселок Светлый — поселок Солнечный.