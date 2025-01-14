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Posted 14 января, 03:15

Published 14 января, 03:15

Modified 14 января, 05:15

Updated 14 января, 05:15

В Омске запустят троллейбус до Лукьяновки

В Омске 8-й троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

14 января 2025, 03:15
Фото: 1MI. В Омске запустят троллейбус до Лукьяновки
Перед запуском маршрута необходимо решить организационные вопросы.

В Омске планируют запустить троллейбусный маршрут до Лукьяновки. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш». Сейчас специалисты занимаются организационными вопросами, связанными с запуском маршрута.

Отметим, что троллейбус № 8 в настоящий момент курсирует между «Ермаком» в Нефтяниках и улицей Гашека на Московке. Из-за острой потребности горожан было решено продлить маршрут до Лукьяновки. Но пока этому мешает один «технический» момент.

Как пояснил Кормилец, важно создать комфортные условия для работы водителей и кондукторов на конечной остановке. На разворотной площадке необходимо оборудовать все, что нужно для нормальной работы и отдыха сотрудников.

Напомним, ранее Город55 писал, что с 1 января в Омской области запустились новые автобусные маршруты: Нефтяники — 1-я Учхозная, улица Лизы Чайкиной — поселок Светлый, Омск — Новоомский, а также поселок Светлый — поселок Солнечный.

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#Диана Рязанцева#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Департамент транспорта#Троллейбус#Троллейбусы#Маршрут#Вадим Кормилец#Нефтяники#Автобусные маршруты
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