В Омске обновят ключевые дороги в 2025 году: что важно знать водителям

Одним из крупных проектов станет реконструкция улицы Малиновского, которая будет проводиться на участке от улицы Королева до Красноярского тракта. Также будет построена новая развязка в районе улиц Добровольского, Красный Путь и Фрунзе, что улучшит движение в этом районе. Кроме того, планируется реконструкция Сибирского проспекта на участке пересечения с улицей Лобова.