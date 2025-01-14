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Posted 14 января, 03:39

Published 14 января, 03:39

Modified 14 января, 04:15

Updated 14 января, 04:15

Какие дорожные работы планируются в 2025 году в Омске

В Омске обновят ключевые дороги в 2025 году: что важно знать водителям

14 января 2025, 03:39
Фото: gorod55.ru. Какие дорожные работы планируются в 2025 году в Омске

Омичам стало известно, какие улицы и развязки будут реконструированы в 2025 году

Также сообщается о планах по капремонту Комсомольского моста.

В 2025 году в Омске планируются важные работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» о проектах, которые будут реализованы в этом году.

Одним из крупных проектов станет реконструкция улицы Малиновского, которая будет проводиться на участке от улицы Королева до Красноярского тракта. Также будет построена новая развязка в районе улиц Добровольского, Красный Путь и Фрунзе, что улучшит движение в этом районе. Кроме того, планируется реконструкция Сибирского проспекта на участке пересечения с улицей Лобова.

Кормилец высказался и по поводу ремонта Комсомольского моста. Он, по словам главы дептранса, начнется только после завершения реконструкции моста у Телецентра. Напомним, ранее Город55 писал, что изначально ремонт моста в центре Омска был запланировал на октябрь 2025 года. Приблизительная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.

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#Диана Рязанцева#Дороги#Омск#Реконструкция#Комсомольский мост#Вадим Кормилец#Дорожная инфраструктура
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