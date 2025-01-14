В Омске обновят ключевые дороги в 2025 году: что важно знать водителям

Posted 14 января, 03:39
Published 14 января, 03:39
Modified 14 января, 04:15
Updated 14 января, 04:15
В 2025 году в Омске планируются важные работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» о проектах, которые будут реализованы в этом году.
Одним из крупных проектов станет реконструкция улицы Малиновского, которая будет проводиться на участке от улицы Королева до Красноярского тракта. Также будет построена новая развязка в районе улиц Добровольского, Красный Путь и Фрунзе, что улучшит движение в этом районе. Кроме того, планируется реконструкция Сибирского проспекта на участке пересечения с улицей Лобова.
Кормилец высказался и по поводу ремонта Комсомольского моста. Он, по словам главы дептранса, начнется только после завершения реконструкции моста у Телецентра. Напомним, ранее Город55 писал, что изначально ремонт моста в центре Омска был запланировал на октябрь 2025 года. Приблизительная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.