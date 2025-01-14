gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 10:05

Published 14 января, 10:05

Modified 14 января, 10:13

Updated 14 января, 10:13

В Омскстате рассказали, на сколько взлетели цены на молоко, хлеб, масло и икру

В Омске минимальный продуктовый набор подорожал на 14%. На какие товары взлетела цена

14 января 2025, 10:05
Фото: 1MI.

В Омскстате рассказали, на сколько взлетели цены на молоко, хлеб, масло и икру

Цены на непродовольственные товары также выросли на 5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области в конце ноября 2024 года составила 5808 рублей. Данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат. В период с января по ноябрь цена продуктовой корзины увеличилась на 13,6%.

Икра лососевых рыб подорожала на 43,2%, капуста белокочанная — на 43,1%, сливочное масло — на 30,3%, молоко — на 21,7%, хлеб — на 12,6%. Также данные представлены в таблице:

Скриншот
Скриншот. Фото: Омскстат

Цены на непродовольственные товары в ноябре 2024 года повысились на 0,4%, а с начала года — на 5,1%.

Ранее Город55 рассказывал, как изменилась средняя зарплата в Омской области.

Средняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Экономика#Омская область#Цены#Продукты питания#Инфляция#Товары#Еда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика