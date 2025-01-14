В Омске минимальный продуктовый набор подорожал на 14%. На какие товары взлетела цена

Posted 14 января, 10:05
Published 14 января, 10:05
Modified 14 января, 10:13
Updated 14 января, 10:13
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области в конце ноября 2024 года составила 5808 рублей. Данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат. В период с января по ноябрь цена продуктовой корзины увеличилась на 13,6%.
Икра лососевых рыб подорожала на 43,2%, капуста белокочанная — на 43,1%, сливочное масло — на 30,3%, молоко — на 21,7%, хлеб — на 12,6%. Также данные представлены в таблице:
Цены на непродовольственные товары в ноябре 2024 года повысились на 0,4%, а с начала года — на 5,1%.
Ранее Город55 рассказывал, как изменилась средняя зарплата в Омской области.