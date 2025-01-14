Теплый январь: как аномальная погода повлияла на Омскую область

В Омской области температура в первой декаде января превысила норму на 10-11 градусов, а осадков выпало от 8 до 19 мм — что составляет от 107% до 320% от нормы. В Омске выпало 13 мм осадков, что на 87% больше, чем обычно. Как сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС, причиной такой погоды является западный перенос воздушных масс, который принес в регион теплый и влажный воздух с Атлантики.