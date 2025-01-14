Теплый январь: как аномальная погода повлияла на Омскую область

Posted 14 января, 06:22
Published 14 января, 06:22
Modified 14 января, 06:24
Updated 14 января, 06:24
В Западной Сибири в первые дни января наблюдалась аномально теплая погода. Средняя температура на протяжении новогодней декады была на 9-11 градусов выше нормы, что значительно превышает обычные показатели. Такие данные предоставили специалисты «Гисметео».
По всей территории России январь в целом выдался теплее обычного. В Центральной России и на юге страны температура была на 4-6 градусов выше нормы, в Поволжье — на 7-9 градусов. Однако на Северо-Западе и в южной части Дальнего Востока отклонение от нормы было не таким значительным.
Наибольшее отклонение наблюдалось именно в Западной Сибири. Так, в Омске и Новосибирске температура была на 9-11 градусов теплее, чем обычно. Однако в некоторых регионах России было холоднее нормы. Например, в Мурманской области температура оказалась ниже на 7-11 градусов, а в западной части Якутии — на 2-7 градусов.
В Омской области температура в первой декаде января превысила норму на 10-11 градусов, а осадков выпало от 8 до 19 мм — что составляет от 107% до 320% от нормы. В Омске выпало 13 мм осадков, что на 87% больше, чем обычно. Как сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС, причиной такой погоды является западный перенос воздушных масс, который принес в регион теплый и влажный воздух с Атлантики.
Напомним, ранее Город55 писал, что с 14 по 19 января температура воздуха в регионе будет в колебаться от -7 до -13 градусов.