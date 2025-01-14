gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:22

Published 14 января, 06:22

Modified 14 января, 06:24

Updated 14 января, 06:24

Западная Сибирь «наслаждается» аномальным теплом: температура в Омской области превышает норму

Теплый январь: как аномальная погода повлияла на Омскую область

14 января 2025, 06:22
Фото: 1MI. Западная Сибирь «наслаждается» аномальным теплом: температура в Омской области превышает норму

Синоптики сообщили неожиданную причину аномальной погоды в Омской области

Первая декада января была теплой и снежной.

В Западной Сибири в первые дни января наблюдалась аномально теплая погода. Средняя температура на протяжении новогодней декады была на 9-11 градусов выше нормы, что значительно превышает обычные показатели. Такие данные предоставили специалисты «Гисметео».

По всей территории России январь в целом выдался теплее обычного. В Центральной России и на юге страны температура была на 4-6 градусов выше нормы, в Поволжье — на 7-9 градусов. Однако на Северо-Западе и в южной части Дальнего Востока отклонение от нормы было не таким значительным.

Наибольшее отклонение наблюдалось именно в Западной Сибири. Так, в Омске и Новосибирске температура была на 9-11 градусов теплее, чем обычно. Однако в некоторых регионах России было холоднее нормы. Например, в Мурманской области температура оказалась ниже на 7-11 градусов, а в западной части Якутии — на 2-7 градусов.

В Омской области температура в первой декаде января превысила норму на 10-11 градусов, а осадков выпало от 8 до 19 мм — что составляет от 107% до 320% от нормы. В Омске выпало 13 мм осадков, что на 87% больше, чем обычно. Как сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС, причиной такой погоды является западный перенос воздушных масс, который принес в регион теплый и влажный воздух с Атлантики.

Напомним, ранее Город55 писал, что с 14 по 19 января температура воздуха в регионе будет в колебаться от -7 до -13 градусов.

Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Температура#Обь-Иртышское УГМС#Январь#Гисметео#Воздушные массы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика