Стало известно, какая погода будет в Омской области на Крещение

Posted 14 января, 11:32
Published 14 января, 11:32
Modified 14 января, 11:57
Updated 14 января, 11:57
Крещение Господне отмечается 19 января. В этот день смелые христиане, согласно традиции, окунаются в ледяной прорубь. Мы изучили прогноз погоды на этот день.
Так, по данным сервиса Ventusky, в грядущее воскресенье, 19 января температура воздуха будет в пределах -12… -15 градусов. Также утром местами по региону возможны небольшие осадки. В течение дня облачность ожидается 90%.
Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила: