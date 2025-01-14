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Posted 14 января, 11:32

Published 14 января, 11:32

Modified 14 января, 11:57

Updated 14 января, 11:57

Стало известно, какая погода будет в Омской области на Крещение

Стало известно, какая погода будет в Омской области на Крещение

14 января 2025, 11:32
Фото: 1MI.
Рассказываем, ждать ли омичам крещенских морозов.

Крещение Господне отмечается 19 января. В этот день смелые христиане, согласно традиции, окунаются в ледяной прорубь. Мы изучили прогноз погоды на этот день.

Так, по данным сервиса Ventusky, в грядущее воскресенье, 19 января температура воздуха будет в пределах -12… -15 градусов. Также утром местами по региону возможны небольшие осадки. В течение дня облачность ожидается 90%.

Погода на Крещение
Погода на Крещение. Фото: Ventusky

Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила:

  • Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях у берега, где дежурят спасатели;
  • Надевайте нескользкую обувь, которую легко снять, и двигайтесь осторожно, чтобы не упасть;
  • Заходите в воду аккуратно и погружайтесь не глубже уровня шеи. Не ныряйте с головой, чтобы избежать резкого сужения сосудов;
  • Находиться в воде дольше одной минуты не рекомендуется — это может привести к переохлаждению;
  • При выходе из воды не держитесь за поручни голыми руками. Используйте полотенце или снег, чтобы быстрее подняться;
  • После купания хорошо разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую, теплую одежду.
#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз погоды#Безопасность#Крещение#Температура#Зимние праздники
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