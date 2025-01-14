Не видели два месяца. Стало известно, что случилось с омской медведицей Думкой

Posted 14 января, 09:13
Published 14 января, 09:13
Modified 14 января, 09:26
Updated 14 января, 09:26
Ранее гости Большереченского зоопарка, которые ездили туда в декабре и январе, были обеспокоены тем, что так и не увидели белую медведицу Думку. Посетители уже начали строить разные теории, почему медведицы не было в вольере. Некоторые даже предположили, что она умерла.
Однако представители зоопарка успокоили омичей, сообщив, что с Думкой все в порядке.
«У каждого животного есть индивидуальные особенности, и наш северный мишка очень любит провести время в своей крытой берлоге, что, собственно, затрудняет вам возможность увидеть животное. Думка выходит на прогулку в абсолютно разные промежутки времени, поэтому мы не всегда можем заблаговременно оповестить об этом посетителей», — сообщили в Большереченском зоопарке.
Думка родилась на острове Врангеля, но с раннего возраста находилась под опекой людей, так как ее мама рано умерла. Сейчас ей 20 лет, медведица отпраздновала день рождения в декабре.