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Posted 14 января, 09:13

Published 14 января, 09:13

Modified 14 января, 09:26

Updated 14 января, 09:26

Омичам объяснили, что стало с медведицей Думкой из Большереченского зоопарка

Не видели два месяца. Стало известно, что случилось с омской медведицей Думкой

14 января 2025, 09:13
Фото: Большереченский зоопарк.

Омичам объяснили, что стало с медведицей Думкой из Большереченского зоопарка

Посетители Большереченского зоопарка не видели северную красавицу с декабря и стали беспокоиться. В зоопарке рассказали, куда она пропала.

Ранее гости Большереченского зоопарка, которые ездили туда в декабре и январе, были обеспокоены тем, что так и не увидели белую медведицу Думку. Посетители уже начали строить разные теории, почему медведицы не было в вольере. Некоторые даже предположили, что она умерла.

Однако представители зоопарка успокоили омичей, сообщив, что с Думкой все в порядке.

«У каждого животного есть индивидуальные особенности, и наш северный мишка очень любит провести время в своей крытой берлоге, что, собственно, затрудняет вам возможность увидеть животное. Думка выходит на прогулку в абсолютно разные промежутки времени, поэтому мы не всегда можем заблаговременно оповестить об этом посетителей», — сообщили в Большереченском зоопарке.

Думка родилась на острове Врангеля, но с раннего возраста находилась под опекой людей, так как ее мама рано умерла. Сейчас ей 20 лет, медведица отпраздновала день рождения в декабре.

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#Ольга Скворцова#Омск#День рождения#Зоопарк#Животные#Большереченский зоопарк
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