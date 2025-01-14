Не видели два месяца. Стало известно, что случилось с омской медведицей Думкой

Ранее гости Большереченского зоопарка, которые ездили туда в декабре и январе, были обеспокоены тем, что так и не увидели белую медведицу Думку. Посетители уже начали строить разные теории, почему медведицы не было в вольере. Некоторые даже предположили, что она умерла.