Средняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей

Posted 14 января, 09:32
Published 14 января, 09:32
Modified 14 января, 09:34
Updated 14 января, 09:34
Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2024 года составила 65133 рубля. Данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат. Рост номинальной зарплаты по отношению к ноябрю 2023 года составил 17,4%, реальной — 7,8%.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам с января по октябрь 2024 года, составляла 62074 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилась на 18,3%.
Справка. Реальная заработная плата представляет собой количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, то есть фактически это «покупательная способность» номинальной заработной платы.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что у жителей региона отпала необходимость ездить на вахту, так как зарплаты в некоторых отраслях сравнимы с «северными». В Омской области сейчас наблюдается серьезный дефицит рабочих рук.