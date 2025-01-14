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Posted 14 января, 09:32

Published 14 января, 09:32

Modified 14 января, 09:34

Updated 14 января, 09:34

Средняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей

Средняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей

14 января 2025, 09:32
Фото: 1MI.
Рост номинальной зарплаты за год составил 17,4%, а реальной — 7,8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2024 года составила 65133 рубля. Данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат. Рост номинальной зарплаты по отношению к ноябрю 2023 года составил 17,4%, реальной — 7,8%.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам с января по октябрь 2024 года, составляла 62074 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилась на 18,3%.

Справка. Реальная заработная плата представляет собой количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, то есть фактически это «покупательная способность» номинальной заработной платы.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что у жителей региона отпала необходимость ездить на вахту, так как зарплаты в некоторых отраслях сравнимы с «северными». В Омской области сейчас наблюдается серьезный дефицит рабочих рук.

Губернатор Хоценко рассказал, как Омская область борется с дефицитом кадров
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#Евгений Игишев#Экономика#Омск#Омскстат#Статистика#Зарплата#Инфляция#Средняя зарплата
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