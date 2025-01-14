Соберут на месте: появились новые подробности строительства школы в Малой Биче

В 2024 году в поселке Малая Бича на самом севере Омской области должны были построить школу на 130 мест. На объект в 2022 году выделяли около 220 млн рублей, контракт получило новосибирское ООО «ИТЦ „АСУкомплектация“», которое впоследствии стало фигурантом уголовных дел. А стройка двухэтажной школы после этого сорвалась.