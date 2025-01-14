gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 04:30

Published 14 января, 04:30

Modified 14 января, 05:14

Updated 14 января, 05:14

Пока нет необходимого финансирования на проект школы

Соберут на месте: появились новые подробности строительства школы в Малой Биче

14 января 2025, 04:30
Фото: Изображение Midjourney. Пока нет необходимого финансирования на проект школы

Стали известны новые подробности строительства школы на севере Омской области

Изначально школа в отдаленном поселке должна была появиться в 2024 году, но контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. Город55 узнал, стоит ли ждать возобновления проекта.

В 2024 году в поселке Малая Бича на самом севере Омской области должны были построить школу на 130 мест. На объект в 2022 году выделяли около 220 млн рублей, контракт получило новосибирское ООО «ИТЦ „АСУкомплектация“», которое впоследствии стало фигурантом уголовных дел. А стройка двухэтажной школы после этого сорвалась.

Город55 узнал у директора «Омскоблстройзаказчика» Андрея Бобровникова, будет ли возобновлен этот проект. Строить школу, как оказалось, собираются по опыту ФАПов — из модульных конструкций. Их рассчитывают изготовить в городе индустриальным способом, а на месте уже просто смонтировать и собрать.

Эскизы школы в Малой Биче в 2022 году
Эскизы школы в Малой Биче в 2022 году. Фото: Правительство Омской области

Поселок Малая Бича — крайний населенный пункт Омской области по течению Иртыша. Добираться туда крайне сложно: летом можно сделать это по воде, зимой — по дороге. В остальное время города дорога остается доступной только при благоприятном прогнозе погоды.

В небольшом поселке нет своего строительного производства и строительной компании со штатом сотрудников. И материалы, и сотрудников придется туда доставлять.

«Мы в прошлом году провели плотную работу, даже практически отрисовали эту школу со студентами, которые приходили к нам на практику. И сделали запросы в организации, которые производят модульные конструкции. Иногородние компании нам дали коммерческие предложения около 1 млрд рублей и выше, а два омских производителя — предложения в районе 600 млн рублей. Практически в два раза дешевле», — пояснил Городу55 Андрей Бобровников.

В настоящий момент региональный минстрой и правительство Омской области ищут финансирование на строительство школы в Малой Биче.

«Есть омские организации, которые готовы включиться в этот проект. И я думаю, если вопрос с финансированием будет решен, мы наконец-то запустим процесс, опубликуем закупку и реализуем проект. Это уже будет гарантированной историей», — сообщил директор «Омскоблстройзаказчика».

В минстрое Городу55 также рассказали и о другом рассматриваемом варианте. Возможно, будет капитально отремонтирована старая школа: здание в таком случае снесут до основания и отстроят заново. Выбран в итоге будет вариант, наиболее подходящий по условиям населенного пункта.

Напомним, что в 2025 году собираются приступить к строительству школы в селе Одесское. Объект начальной стоимостью 1,3 млрд рублей будет рассчитан на 550 мест. В настоящий момент идут поиски застройщика.

Переломный год для строителей: большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Новости#Усть-Ишимский район#Омскоблстройзаказчик#Андрей Бобровников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика