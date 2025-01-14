Соберут на месте: появились новые подробности строительства школы в Малой Биче

Posted 14 января, 04:30
Published 14 января, 04:30
Modified 14 января, 05:14
Updated 14 января, 05:14
В 2024 году в поселке Малая Бича на самом севере Омской области должны были построить школу на 130 мест. На объект в 2022 году выделяли около 220 млн рублей, контракт получило новосибирское ООО «ИТЦ „АСУкомплектация“», которое впоследствии стало фигурантом уголовных дел. А стройка двухэтажной школы после этого сорвалась.
Город55 узнал у директора «Омскоблстройзаказчика» Андрея Бобровникова, будет ли возобновлен этот проект. Строить школу, как оказалось, собираются по опыту ФАПов — из модульных конструкций. Их рассчитывают изготовить в городе индустриальным способом, а на месте уже просто смонтировать и собрать.
Поселок Малая Бича — крайний населенный пункт Омской области по течению Иртыша. Добираться туда крайне сложно: летом можно сделать это по воде, зимой — по дороге. В остальное время города дорога остается доступной только при благоприятном прогнозе погоды.
В небольшом поселке нет своего строительного производства и строительной компании со штатом сотрудников. И материалы, и сотрудников придется туда доставлять.
«Мы в прошлом году провели плотную работу, даже практически отрисовали эту школу со студентами, которые приходили к нам на практику. И сделали запросы в организации, которые производят модульные конструкции. Иногородние компании нам дали коммерческие предложения около 1 млрд рублей и выше, а два омских производителя — предложения в районе 600 млн рублей. Практически в два раза дешевле», — пояснил Городу55 Андрей Бобровников.
В настоящий момент региональный минстрой и правительство Омской области ищут финансирование на строительство школы в Малой Биче.
«Есть омские организации, которые готовы включиться в этот проект. И я думаю, если вопрос с финансированием будет решен, мы наконец-то запустим процесс, опубликуем закупку и реализуем проект. Это уже будет гарантированной историей», — сообщил директор «Омскоблстройзаказчика».
В минстрое Городу55 также рассказали и о другом рассматриваемом варианте. Возможно, будет капитально отремонтирована старая школа: здание в таком случае снесут до основания и отстроят заново. Выбран в итоге будет вариант, наиболее подходящий по условиям населенного пункта.
Напомним, что в 2025 году собираются приступить к строительству школы в селе Одесское. Объект начальной стоимостью 1,3 млрд рублей будет рассчитан на 550 мест. В настоящий момент идут поиски застройщика.