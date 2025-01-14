«Сложная работа». В омском правительстве рассказали о переводе городских ТЭЦ на газ

В конце декабря прошлого года генеральный директор ТГК-11 Олег Хилько в интервью изданию «Коммерческие вести» сообщил, что для перевода ТЭЦ на газ придется строить отдельный магистральный газопровод. Кроме того, на теплоэлектроцентралях отсутствует оборудование, которое сможет работать на новом топливе, так его проектировали под уголь. По словам Хилько, срок модернизации может затянуться на 3-4 года.