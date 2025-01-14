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Posted 14 января, 04:42

Published 14 января, 04:42

Modified 14 января, 06:55

Updated 14 января, 06:55

Модернизация ТЭЦ может затянуться на 3-4 года

«Сложная работа». В омском правительстве рассказали о переводе городских ТЭЦ на газ

14 января 2025, 04:42
Фото: 1MI. Модернизация ТЭЦ может затянуться на 3-4 года

В правительстве Омской области прокомментировали перевод городских ТЭЦ на газ

Регион в вопросе газификации ТЭЦ сейчас работает совместно с правительством России, «Интер РАО» и «Газпромом».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне, 13 января, провел пресс-конференцию. Глава региона не успел ответить на все вопросы журналистов. Город55 после мероприятия спросил в правительстве, как обстоят дела с переводом омских ТЭЦ на газ.

«Это сложная, большая и многоуровневая работа, которую Омская область ведет совместно с правительством России, „Интер РАО“ и „Газпромом“», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Позднее губернатор Омской области Виталий Хоценко озвучивал цифру в два раза больше. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.

К слову, в 2025 году ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 закупает уголь на сумму в 9 млрд рублей. Общий объем поставки — более 4 млн тонн.

В конце декабря прошлого года генеральный директор ТГК-11 Олег Хилько в интервью изданию «Коммерческие вести» сообщил, что для перевода ТЭЦ на газ придется строить отдельный магистральный газопровод. Кроме того, на теплоэлектроцентралях отсутствует оборудование, которое сможет работать на новом топливе, так его проектировали под уголь. По словам Хилько, срок модернизации может затянуться на 3-4 года.

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#Евгений Игишев#Омск#Выбросы#Газ#Модернизация#ТЭЦ#ТГК-11#Газопровод#Виталий Хоценко
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