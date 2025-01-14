Самолету, летевшему из Омска в Казань, пришлось садиться в Перми

Posted 14 января, 09:05
Published 14 января, 09:05
Modified 14 января, 09:07
Updated 14 января, 09:07
Самолет авиакомпании «Икар», вылетевший сегодня утром из Омска в Казань, не смог приземлиться в пункте назначения, как было запланировано. Казанский аэропорт на время прекратил принимать и выпускать рейсы из-за атаки беспилотников. В результате самолету из Омска пришлось садиться в Перми. По данным с онлайн-табло местного аэропорта, он приземлился в 08:32. Теперь его ждут в Казани в 13:00 по местному времени (изначально самолет должен был приземлиться в 07:15).
Напомним: позавчера, 12 января, в Омске задержали отправку сразу 7 авиарейсов — в Казань, Санкт-Петербург, Уфу. В случае Казани причиной задержки могла стать нестабильная ситуация в небе над этим городом.