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Posted 14 января, 09:05

Published 14 января, 09:05

Modified 14 января, 09:07

Updated 14 января, 09:07

Самолету, летевшему из Омска в Казань, пришлось сделать остановку в Перми

Самолету, летевшему из Омска в Казань, пришлось садиться в Перми

14 января 2025, 09:05
Фото: 1MI.

Самолету, летевшему из Омска в Казань, пришлось сделать остановку в Перми

Общая задержка может составить почти 6 часов.

Самолет авиакомпании «Икар», вылетевший сегодня утром из Омска в Казань, не смог приземлиться в пункте назначения, как было запланировано. Казанский аэропорт на время прекратил принимать и выпускать рейсы из-за атаки беспилотников. В результате самолету из Омска пришлось садиться в Перми. По данным с онлайн-табло местного аэропорта, он приземлился в 08:32. Теперь его ждут в Казани в 13:00 по местному времени (изначально самолет должен был приземлиться в 07:15).

Напомним: позавчера, 12 января, в Омске задержали отправку сразу 7 авиарейсов — в Казань, Санкт-Петербург, Уфу. В случае Казани причиной задержки могла стать нестабильная ситуация в небе над этим городом.

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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Авиарейсы
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