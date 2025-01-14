Самолету, летевшему из Омска в Казань, пришлось садиться в Перми

Самолет авиакомпании «Икар», вылетевший сегодня утром из Омска в Казань, не смог приземлиться в пункте назначения, как было запланировано. Казанский аэропорт на время прекратил принимать и выпускать рейсы из-за атаки беспилотников. В результате самолету из Омска пришлось садиться в Перми. По данным с онлайн-табло местного аэропорта, он приземлился в 08:32. Теперь его ждут в Казани в 13:00 по местному времени (изначально самолет должен был приземлиться в 07:15).