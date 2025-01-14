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Posted 14 января, 13:00

Published 14 января, 13:00

Modified 14 января, 13:00

Updated 14 января, 13:00

Насекомые заполонили школьную раздевалку

Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, которая кишит тараканами

14 января 2025, 13:00
Фото: 1MI. Насекомые заполонили школьную раздевалку
Насекомых обнаружили в лицее №137.

Сегодня в омских пабликах распространилась жалоба на обилие тараканов в лицее №137 по проспекту Комарова, 27/3. Насекомые заполонили раздевалку и ползают вблизи детских вещей.

На ситуацию обратили внимание в региональном Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства начали проверку в школе и намерены принять меры, если проблема действительно есть.

Напомним, что в декабре омичи пожаловались на обилие тараканов в Городской клинической больнице им. Кабанова. По словам пациентов, насекомые заполонили учреждение и не дают покоя даже днем. На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Омской области, сообщив лишь, что о тараканах нужно говорить завотделением или старшей медсестре.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Новости#Насекомые#Школы#Тараканы#Насекомое
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