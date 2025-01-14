Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, которая кишит тараканами

Posted 14 января, 13:00
Published 14 января, 13:00
Modified 14 января, 13:00
Updated 14 января, 13:00
Сегодня в омских пабликах распространилась жалоба на обилие тараканов в лицее №137 по проспекту Комарова, 27/3. Насекомые заполонили раздевалку и ползают вблизи детских вещей.
На ситуацию обратили внимание в региональном Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства начали проверку в школе и намерены принять меры, если проблема действительно есть.
Напомним, что в декабре омичи пожаловались на обилие тараканов в Городской клинической больнице им. Кабанова. По словам пациентов, насекомые заполонили учреждение и не дают покоя даже днем. На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Омской области, сообщив лишь, что о тараканах нужно говорить завотделением или старшей медсестре.