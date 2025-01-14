«Работаем в экспресс-режиме»: Ги Буше назвал главные проблемы в игре «Авангарда»

После домашней победы над «Куньлунем» главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемных местах своей команды. Специалист отметил неудачи при игре в большинстве и в атаке, но при этом он добавил, что ошибки не выглядят непоправимыми, это неотъемлемая часть перестройки.