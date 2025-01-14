«Работаем в экспресс-режиме»: Ги Буше назвал главные проблемы в игре «Авангарда»

Posted 14 января, 18:30
Published 14 января, 18:30
Modified 14 января, 18:31
Updated 14 января, 18:31
После домашней победы над «Куньлунем» главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемных местах своей команды. Специалист отметил неудачи при игре в большинстве и в атаке, но при этом он добавил, что ошибки не выглядят непоправимыми, это неотъемлемая часть перестройки.
«Нам на отработку многих компонентов не хватает времени, не только на большинство. При этом голы в большинстве у нас есть, я бы не сказал, что оно не работает совсем. Но действительно, мы меняем многие вещи в розыгрыше, привносим что-то новое. Я приехал совсем недавно, на то, чтобы внедрить систему, у меня есть лишь несколько недель, тогда как в обычных условиях в распоряжении тренера много месяцев, начиная с предсезонки. Так что сейчас всё проходит в экспресс-режиме, при этом я не могу просто взять и все вывалить на хоккеистов, потому что тогда они просто потеряются. Я должен действовать грамотно, давать информацию порционно», — рассказал Ги Буше.
Главный тренер также подробнее рассказал о принципе игры, по которому сейчас действует команда.
«Сейчас мы только начинаем выглядеть так, как мне хотелось бы. Я вижу, что игроки дают то, что мы от них хотим. Мы работаем по принципу „заслужил — получил“. Сегодня здорово сыграли Каблуков, Фьоре, Спунер, но каждый вечер разные ребята приносят результат, и это здорово. Не могут одни и те же ребята тащить всё на себе. Когда мы видим вклад от каждого, то это и есть настоящая командная игра», — передает слова Буше «Чемпионат».
После матча с командой из Китая «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея 49 очков после 44 игр.