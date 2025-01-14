Просроченные карты, QR-коды, валидаторы: Кормилец — об оплате в омском транспорте

Кроме того, в 2024 году на муниципальном транспорте прошла акция с использованием СБП через QR-код. Это предложение было удобно и выгодно для омичей. За год акцией воспользовались более 3,6 миллионов пассажиров. Вадим Кормилец выразил надежду на продолжение этой акции в 2025 году, но уточнил, что все зависит от готовности банка России продолжать ее в Омске. Отметим, что благодаря выгодному предложению омичи могли экономить по 8 рублей за проезд.