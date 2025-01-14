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Posted 14 января, 08:40

Published 14 января, 08:40

Modified 14 января, 08:42

Updated 14 января, 08:42

В Омске продолжают развивать бескондукторную систему оплаты

Просроченные карты, QR-коды, валидаторы: Кормилец — об оплате в омском транспорте

14 января 2025, 08:40
Фото: 1MI. В Омске продолжают развивать бескондукторную систему оплаты

Омичам рассказали, как оплачивать проезд «просроченными» картами

Омичи экономят время и деньги благодаря новой системе оплаты.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец поделился подробностями о работе системы бескондукторной оплаты проезда в эфире ГТРК «Иртыш».

Он рассказал, что система, использующая карты с чипами, не позволит оплатить проезд просроченной картой. Когда срок действия карты истекает, система автоматически блокирует ее, и она не может быть использована для оплаты. Сейчас над этим вопросом работают, чтобы устранить это неудобство, однако точные сроки решения проблемы пока не раскрываются. В настоящее время пассажиры могут использовать наличные деньги, другие карты или обновить старую.

Кроме того, в 2024 году на муниципальном транспорте прошла акция с использованием СБП через QR-код. Это предложение было удобно и выгодно для омичей. За год акцией воспользовались более 3,6 миллионов пассажиров. Вадим Кормилец выразил надежду на продолжение этой акции в 2025 году, но уточнил, что все зависит от готовности банка России продолжать ее в Омске. Отметим, что благодаря выгодному предложению омичи могли экономить по 8 рублей за проезд.

Также Кормилец сообщил, что в связи с нехваткой кондукторов была внедрена бескондукторная система оплаты на муниципальном транспорте. Сейчас валидаторы установлены на 399 транспортных единицах: 359 автобусов, 25 трамваев и 15 троллейбусов. В этом году планируется оснастить еще 100 единиц подвижного состава этой системой.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске ощущается значительная нехватка водителей общественного транспорта.

Переработки и высокая нагрузка: как омский дептранс справляется с дефицитом водителей
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Троллейбусы#Вадим Кормилец#Автобусы#QR-код#Трамваи#СБП#Бескондукторная оплата#Система оплаты
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