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Posted 14 января, 09:56

Published 14 января, 09:56

Modified 14 января, 10:01

Updated 14 января, 10:01

Омичам озвучили, когда в аптеках появятся льготные лекарства для диабетиков

«Проблемы инвалидов и пенсионеров». В Омске диабетиков оставили без лекарств

14 января 2025, 09:56
Фото: 1MI.

Омичам озвучили, когда в аптеках появятся льготные лекарства для диабетиков

Горожане пожаловались, что в аптеках города не могут найти лекарство от сахарного диабета «Форсига». В минздраве прокомментировали ситуацию.

Омичи пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках региона. Сообщение об этом появилось в паблике «ОмскВК» в соцсети ВКонтакте. По словам местных жителей, в аптеках пропали препараты для людей, болеющих диабетом.

«На 10 января в аптеках нет льготных региональных лекарств, в том числе „Форсига“ для диабетиков. Это понятно, что вам без разницы на проблемы инвалидов и стариков-пенсионеров, не все из которых могут выделить из своей пенсии 2,5–3 тысячи на „Форсигу“ в том числе. Объясните мне, какие проблемы с региональным финансированием? Если вы не способны решить этот вопрос самостоятельно, то давайте привлекать к этому федеральные власти. На утро 13 января лекарства не появились», — сообщил омич.

Другие местные жители добавили, что препарата «Форсига» нет в наличии в аптеках на улицах Пушкина, Рабочих, а также на Московке.

В региональном минздраве ответили на жалобу. В ведомстве попросили всех, кто столкнулся с указанной проблемой, написать им в личные сообщения, указав некоторую информацию.

«Сожалеем, что жители региона сталкиваются с проблемами при получении льготных препаратов. Всех пациентов, столкнувшихся с подобными сложностями, просим написать нам в личные сообщения, указав фамилию, имя, отчество, описав проблемную ситуацию и уточнив номер аптеки, в которой пациент получает льготные лекарства. Мы постараемся помочь».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что препарат поступил на склады «Омского лекарства». В среду, 15 января, его будут распределять по аптекам, а в течение ближайших дней должна начаться выдача по льготным рецептам.

Мы решили изучить данные информационной системы «Аптека-справка». Судя по информации, размещенной там, препарат «Форсига» можно найти во многих аптеках. Цена на это лекарство варьирурется от 850 до 8800 рублей.

Препарат есть в наличии во многих аптеках
Препарат есть в наличии во многих аптеках
Препарат есть в наличии во многих аптеках. Фото: «Аптека-Справка»

При этом буквально перед Новым годом мы запрашивали в минздраве информацию о дефиците лекарств в Омской области. Тогда в ведомстве ответили, что в регионе наблюдается достаточный запас препаратов.

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#Ольга Скворцова#Омск#Минздрав#Льготные лекарства#Социальная помощь#Аптеки
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