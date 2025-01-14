«Проблемы инвалидов и пенсионеров». В Омске диабетиков оставили без лекарств

Posted 14 января, 09:56
Published 14 января, 09:56
Modified 14 января, 10:01
Updated 14 января, 10:01
Омичи пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках региона. Сообщение об этом появилось в паблике «ОмскВК» в соцсети ВКонтакте. По словам местных жителей, в аптеках пропали препараты для людей, болеющих диабетом.
«На 10 января в аптеках нет льготных региональных лекарств, в том числе „Форсига“ для диабетиков. Это понятно, что вам без разницы на проблемы инвалидов и стариков-пенсионеров, не все из которых могут выделить из своей пенсии 2,5–3 тысячи на „Форсигу“ в том числе. Объясните мне, какие проблемы с региональным финансированием? Если вы не способны решить этот вопрос самостоятельно, то давайте привлекать к этому федеральные власти. На утро 13 января лекарства не появились», — сообщил омич.
Другие местные жители добавили, что препарата «Форсига» нет в наличии в аптеках на улицах Пушкина, Рабочих, а также на Московке.
В региональном минздраве ответили на жалобу. В ведомстве попросили всех, кто столкнулся с указанной проблемой, написать им в личные сообщения, указав некоторую информацию.
«Сожалеем, что жители региона сталкиваются с проблемами при получении льготных препаратов. Всех пациентов, столкнувшихся с подобными сложностями, просим написать нам в личные сообщения, указав фамилию, имя, отчество, описав проблемную ситуацию и уточнив номер аптеки, в которой пациент получает льготные лекарства. Мы постараемся помочь».
Кроме того, в ведомстве сообщили, что препарат поступил на склады «Омского лекарства». В среду, 15 января, его будут распределять по аптекам, а в течение ближайших дней должна начаться выдача по льготным рецептам.
Мы решили изучить данные информационной системы «Аптека-справка». Судя по информации, размещенной там, препарат «Форсига» можно найти во многих аптеках. Цена на это лекарство варьирурется от 850 до 8800 рублей.
При этом буквально перед Новым годом мы запрашивали в минздраве информацию о дефиците лекарств в Омской области. Тогда в ведомстве ответили, что в регионе наблюдается достаточный запас препаратов.