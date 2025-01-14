Принципиальный матч. Омский «Авангард» выйдет на лед против своего экс-тренера Кравца

«Куньлунь» сейчас идет в чемпионате с серией из 7 побед. Это рекорд команды. В сезоне-2024/2025 клуб за 44 игры набрал 44 очка. Команда находится на 9 строчке Западной конференции. Игроки «Куньлуня» лидируют по количеству двухминутных штрафов, что говорит о жестком хоккее с их стороны.