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Posted 14 января, 06:35

Published 14 января, 06:35

Modified 14 января, 06:37

Updated 14 января, 06:37

В прошлом сезоне «Авангард» дважды обыграл «Куньлунь»

Принципиальный матч. Омский «Авангард» выйдет на лед против своего экс-тренера Кравца

14 января 2025, 06:35
Фото: ХК Авангард. В прошлом сезоне «Авангард» дважды обыграл «Куньлунь»

Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Куньлунь» во главе с тренером Кравцом

Китайский клуб сейчас идет на серии из 7 побед. Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец весьма замотивирован в победе над «Авангардом», из которого его уволили в прошлом плей-офф.

Сегодня, 14 января, омский «Авангард» на домашнем льду примет «Куньлунь Ред Стар». Встреча обещает быть принципиальной, ведь главным тренером китайского клуба является экс-наставник «ястребов» Михаил Кравец. Напомним, «Авангард» разорвал контракт с Кравцом весной 2024 года. После чего тренер заявил, что ему «воткнули нож в спину».

«Куньлунь» сейчас идет в чемпионате с серией из 7 побед. Это рекорд команды. В сезоне-2024/2025 клуб за 44 игры набрал 44 очка. Команда находится на 9 строчке Западной конференции. Игроки «Куньлуня» лидируют по количеству двухминутных штрафов, что говорит о жестком хоккее с их стороны.

«Авангард» предыдущую игру провел с «Салаватом Юлаевым». Матч выдался непростым. «Ястребы» уступали по ходу встречи 0:2, но затем смогли сравнять счет, а под конец третьего периода выйти вперед. Главный тренер Ги Буше после игры сообщил, что и выездная серия в начале года оказалась сложной. Сейчас «Авангард» находится на 6 строчке Востока. За 43 игры команда набрала 47 очков.

«Авангард» и «Куньлунь» между собой провели в КХЛ 22 матча, из которых «ястребы» выиграли 17. Шайбы 78 — 46. Обе встречи минувшего чемпионата завершились победой «Авангарда» — 4:3 ОТ в Мытищах, 6:4 в Омске.

Наставник «ястребов» перед матчем с «Куньлунем» заявил, что его в первую очередь волнует мотивация своей команды, а не состояние соперника.

«С Кравцом я не знаком, я здесь для того, чтобы тренировать „Авангард“, а все остальное — не мое дело. Наверное, болельщикам будет намного интереснее наблюдать за этим противостоянием», — сообщил Ги Буше.

Матч начнется в 19:30. Посмотреть трансляцию можно в эфире телеканала KHL Prime и омского «12 канала».

Главный тренер «Авангарда» Буше сделал заявление о грядущем матче с «Куньлунем»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Омск#Чемпионат#Михаил Кравец#Куньлунь Ред Стар
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