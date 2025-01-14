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Posted 14 января, 05:40

Published 14 января, 05:40

Modified 14 января, 05:49

Updated 14 января, 05:49

Как дефицит водителей влияет на работу общественного транспорта в Омске

Переработки и высокая нагрузка: как омский дептранс справляется с дефицитом водителей

14 января 2025, 05:40
Фото: 1MI. Как дефицит водителей влияет на работу общественного транспорта в Омске

В Омске не хватает более 200 водителей для общественного транспорта

Водителям приходится работать сверхурочно.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил, что в Омске существует нехватка водителей для муниципального транспорта. На данный момент свободно 208 вакансий. На муниципальные пассажирские предприятия требуются:

  • 91 водитель автобуса;
  • 80 водителей троллейбусов;
  • 37 водителей трамваев.

Из-за этого оставшимся водителям приходится работать сверхурочно. С учетом переработок их средняя зарплата за месяц составляет около 110 тысяч рублей.

Напомним, из-за острой нехватки кадров в Омске открылась вакансия водителя автобуса с зарплатой 121 000 рублей. А в прошлом году Город55 подробно разбирался в транспортных проблемах региона. В материалах наша редакция рассказывала, появится ли новый транспорт и с помощью каких мер борются с дефицитом кадров.

В Омске предложили шестизначную зарплату для водителей автобуса без опыта
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Зарплата#Муниципальный транспорт#Водители#Дефицит кадров
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