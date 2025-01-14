Переработки и высокая нагрузка: как омский дептранс справляется с дефицитом водителей

Напомним, из-за острой нехватки кадров в Омске открылась вакансия водителя автобуса с зарплатой 121 000 рублей. А в прошлом году Город55 подробно разбирался в транспортных проблемах региона. В материалах наша редакция рассказывала, появится ли новый транспорт и с помощью каких мер борются с дефицитом кадров.