Переработки и высокая нагрузка: как омский дептранс справляется с дефицитом водителей

Posted 14 января, 05:40
Published 14 января, 05:40
Modified 14 января, 05:49
Updated 14 января, 05:49
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил, что в Омске существует нехватка водителей для муниципального транспорта. На данный момент свободно 208 вакансий. На муниципальные пассажирские предприятия требуются:
Из-за этого оставшимся водителям приходится работать сверхурочно. С учетом переработок их средняя зарплата за месяц составляет около 110 тысяч рублей.
Напомним, из-за острой нехватки кадров в Омске открылась вакансия водителя автобуса с зарплатой 121 000 рублей. А в прошлом году Город55 подробно разбирался в транспортных проблемах региона. В материалах наша редакция рассказывала, появится ли новый транспорт и с помощью каких мер борются с дефицитом кадров.