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Posted 14 января, 04:23

Published 14 января, 04:23

Modified 14 января, 04:25

Updated 14 января, 04:25

Перед аномальными морозами в Омской области потеплеет до -1

Перед аномальными морозами в Омской области потеплеет до -1

14 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.
Изучили прогноз на конец января.

Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие 14 дней. Так, по данным сервиса Ventusky, на неделе с 14 по 19 января температура воздуха в регионе будет в пределах -7… -13 градусов. Осадки ожидаются к вечеру пятницы, 17 января, и воскресенья, 19 января.

В следующий понедельник, 20 января, омичей ждет потепление. В этот день столбик термометра поднимется до -1… -3 градусов, после шести вечера ожидается небольшой снег. Уже со вторника, 21 января, начнет холодать — температура воздуха опустится до -10… -14 градусов. А к концу месяца антициклон принесет в Омскую область аномальные холода.

Погода в Омске в январе
Погода в Омске в январе
Погода в Омске в январе. Фото: Ventusky

Ранее синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение. Напомним, по традиции, Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Крещение#Температура#Осадки#Антициклон
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