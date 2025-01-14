Перед аномальными морозами в Омской области потеплеет до -1

Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие 14 дней. Так, по данным сервиса Ventusky, на неделе с 14 по 19 января температура воздуха в регионе будет в пределах -7… -13 градусов. Осадки ожидаются к вечеру пятницы, 17 января, и воскресенья, 19 января.