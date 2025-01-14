Перед аномальными морозами в Омской области потеплеет до -1

Posted 14 января, 04:23
Published 14 января, 04:23
Modified 14 января, 04:25
Updated 14 января, 04:25
Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие 14 дней. Так, по данным сервиса Ventusky, на неделе с 14 по 19 января температура воздуха в регионе будет в пределах -7… -13 градусов. Осадки ожидаются к вечеру пятницы, 17 января, и воскресенья, 19 января.
В следующий понедельник, 20 января, омичей ждет потепление. В этот день столбик термометра поднимется до -1… -3 градусов, после шести вечера ожидается небольшой снег. Уже со вторника, 21 января, начнет холодать — температура воздуха опустится до -10… -14 градусов. А к концу месяца антициклон принесет в Омскую область аномальные холода.
Ранее синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение. Напомним, по традиции, Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях.