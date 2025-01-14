Омскому депобру нужны почти 1,5 млрд рублей на исполнение судебных решений

Из приложенного перечня следует, что энергичнее всего чиновники выполняют решения, обязывающие их сносить и кронировать деревья: из 127 таких решений, принятых за 2015–2024 годы, исполнены 111. При этом по категории «нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства» выполнено всего 166 решений из 426, по категории «нарушения требований пожарной безопасности» — 77 из 201.