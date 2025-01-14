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Posted 14 января, 05:19

Published 14 января, 05:19

Modified 14 января, 05:21

Updated 14 января, 05:21

540 судебных решений: омским депутатам рассказали о штрафах для школ и детсадов

Омскому депобру нужны почти 1,5 млрд рублей на исполнение судебных решений

14 января 2025, 05:19
Фото: gorod55.ru.

540 судебных решений: омским депутатам рассказали о штрафах для школ и детсадов

Охотнее всего чиновники выполняют требования рубить и кронировать деревья.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — отчет городской администрации об исполнении омскими школами и детсадами судебных решений и предписаний надзорных органов. Копия доклада, который озвучит заместитель директора департамента образования Богдан Дацюк, есть в распоряжении Города55.

Из документа за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что в общей сложности за 16 лет (2009 — 2024) в отношении депобра было вынесено 1425 судебных решений. 540 из них на данный момент остаются неисполненными.

«Ориентировочная потребность на исполнение судебных решений составляет 1 397 555 781,17 ₽, в 2024 году на исполнение судебных решений предусмотрено финансирование в размере 57 940 891,85 руб.», — уточняется в отчете.

Из приложенного перечня следует, что энергичнее всего чиновники выполняют решения, обязывающие их сносить и кронировать деревья: из 127 таких решений, принятых за 2015–2024 годы, исполнены 111. При этом по категории «нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства» выполнено всего 166 решений из 426, по категории «нарушения требований пожарной безопасности» — 77 из 201.

За прошедший год надзорные органы оштрафовали отдельные школы и детсады на общую сумму 16 млн рублей. В большинстве случаев причиной наказания стало невыполнение норм пожарной безопасности.

Напомним: городские власти регулярно выделяют деньги на кронирование и вырубку деревьев на территории школ и детских садов. Так, в марте 2024 года на эти цели были выделены почти 4 млн рублей. Впрочем, позже стоимость этих работ снизилась вдвое.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Кронирование#Вырубки#Депобр
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