Омский яхтсмен Щербаков отправится в кругосветное путешествие вместе с бразильцем

Капитан Fraternidade — бразилец Алейшо Белов, конструктор, писатель и путешественник. С ним омич познакомился во время экспедиции в Антарктиду. Бразилец уже четырежды совершал кругосветку, а вот по Северному морскому пути не ходил ни разу.