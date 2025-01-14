Омский яхтсмен Щербаков отправится в кругосветное путешествие вместе с бразильцем

Posted 14 января, 12:47
Published 14 января, 12:47
Modified 14 января, 12:47
Updated 14 января, 12:47
Знаменитый омский яхтсмен Сергей Щербаков скоро отправится в третье кругосветное путешествие. Но теперь покорять моря и океаны его команда будет не на яхте «Сибирь», а на бразильском судне Fraternidade.
Капитан Fraternidade — бразилец Алейшо Белов, конструктор, писатель и путешественник. С ним омич познакомился во время экспедиции в Антарктиду. Бразилец уже четырежды совершал кругосветку, а вот по Северному морскому пути не ходил ни разу.
«Кругосветка под флагами России и Бразилии продлится десять месяцев. Пройдет через крайние точки Северного и Южного полушарий (мыс Челюскинцев и мыс Горн). Путешествие под символикой „Россия-Бразилия-БРИКС“ начнется в 2025-м году, а завершится уже в 2026-м», — передает слова Сергея Щербакова «РГ».
Участниками похода станут опытные бразильские и омские мореплаватели и парусные спортсмены, команда отправится в путь весной, стартовая точка — Салвадор.