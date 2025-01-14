Омичи оставили в кафе и ресторанах почти 31 млрд рублей

Жители Омской области с января по ноябрь 2024 года потратили в кафе, барах и ресторанах 30 924,1 млн рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат.