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Posted 14 января, 09:07

Published 14 января, 09:07

Modified 14 января, 09:10

Updated 14 января, 09:10

В отчете пока не включены показатели декабря, когда основная выручка приходит от корпоративов

Омичи оставили в кафе и ресторанах почти 31 млрд рублей

14 января 2025, 09:07
Фото: 1MI. В отчете пока не включены показатели декабря, когда основная выручка приходит от корпоративов
Данные опубликовал Омскстат за период с января по ноябрь прошлого года.

Жители Омской области с января по ноябрь 2024 года потратили в кафе, барах и ресторанах 30 924,1 млн рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат.

В ноябре оборот омского общепита составил 2 969,8 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в ноябре 2023 года.

В отчетах пока не включены цифры за декабрь — месяц новогодних корпоративов.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появится сеть кофеен, которая принадлежит компании Dodo Brands. Первая из них откроется в районе СКК им. Блинова — в сквере на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова.

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#Евгений Игишев#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Кафе#Общепит#Потребление#Рестораны
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