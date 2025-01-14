Омичи оставили в кафе и ресторанах почти 31 млрд рублей

Posted 14 января, 09:07
Published 14 января, 09:07
Modified 14 января, 09:10
Updated 14 января, 09:10
Жители Омской области с января по ноябрь 2024 года потратили в кафе, барах и ресторанах 30 924,1 млн рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные сегодня, 14 января, опубликовал Омскстат.
В ноябре оборот омского общепита составил 2 969,8 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в ноябре 2023 года.
В отчетах пока не включены цифры за декабрь — месяц новогодних корпоративов.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появится сеть кофеен, которая принадлежит компании Dodo Brands. Первая из них откроется в районе СКК им. Блинова — в сквере на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова.