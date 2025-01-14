Наотмечались. В Новый год пять омичей попали в больницу с отравлением алкоголем

По данным Роспотребнадзора, в 2019–2023 годах в Омской области зарегистрировали почти 4 тысячи отравлений спиртосодержащей продукции. По Омску наблюдается тенденция к снижению отравлений алкоголем на 4,5%, по сельским районам — на 11,2%.