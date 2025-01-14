Наотмечались. В Новый год пять омичей попали в больницу с отравлением алкоголем

Posted 14 января, 05:16
Published 14 января, 05:16
Modified 14 января, 05:18
Updated 14 января, 05:18
На длинных новогодних выходных пять омичей оказались в больнице с тяжелым алкогольным отравлением. Пациенты поступили в токсикологическое отделение БСМП №1. Такие данные Городу55 предоставили в региональном минздраве.
«С каждым годом число обращений в региональный токсикологический центр сокращается. В 2025 году в течение новогодних праздников с тяжелым алкогольном отравлением на больничной койке оказались лишь 5 омичей», — сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в 2019–2023 годах в Омской области зарегистрировали почти 4 тысячи отравлений спиртосодержащей продукции. По Омску наблюдается тенденция к снижению отравлений алкоголем на 4,5%, по сельским районам — на 11,2%.
В структуре отравлений по полу преобладают мужчины — 81,5% от общего количества отравившихся, женщин — 18,5%. За 2019–2023 годы от токсического действия алкоголя скончались 1207 человек.
Ранее Город55 рассказывал, что на новогодних праздниках в омский вытрезвитель доставили 63 человека. Самой возрастной «клиенткой» стала 69-летняя женщина.