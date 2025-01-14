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Posted 14 января, 05:16

Published 14 января, 05:16

Modified 14 января, 05:18

Updated 14 января, 05:18

Пациентов определили в токсикологическое отделение

Наотмечались. В Новый год пять омичей попали в больницу с отравлением алкоголем

14 января 2025, 05:16
Фото: 1MI. Пациентов определили в токсикологическое отделение

В Новый год пять омичей попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением

Врачи сообщили, что с каждым годом количесто отравлений спиртным снижается.

На длинных новогодних выходных пять омичей оказались в больнице с тяжелым алкогольным отравлением. Пациенты поступили в токсикологическое отделение БСМП №1. Такие данные Городу55 предоставили в региональном минздраве.

«С каждым годом число обращений в региональный токсикологический центр сокращается. В 2025 году в течение новогодних праздников с тяжелым алкогольном отравлением на больничной койке оказались лишь 5 омичей», — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в 2019–2023 годах в Омской области зарегистрировали почти 4 тысячи отравлений спиртосодержащей продукции. По Омску наблюдается тенденция к снижению отравлений алкоголем на 4,5%, по сельским районам — на 11,2%.

В структуре отравлений по полу преобладают мужчины — 81,5% от общего количества отравившихся, женщин — 18,5%. За 2019–2023 годы от токсического действия алкоголя скончались 1207 человек.

Ранее Город55 рассказывал, что на новогодних праздниках в омский вытрезвитель доставили 63 человека. Самой возрастной «клиенткой» стала 69-летняя женщина.

В Омске на новогодних праздниках в вытрезвитель попала 69-летняя женщина
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#Евгений Игишев#Происшествия#Здоровье#Омск#Минздрав#Алкоголь#Отравление#Новогодние праздники
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