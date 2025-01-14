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Posted 14 января, 08:27

Published 14 января, 08:27

Modified 14 января, 08:29

Updated 14 января, 08:29

На ЗСЖД сменился заместитель начальника по Омской области

На Западно-Сибирской железной дороге появился новый замначальника по Омской области

14 января 2025, 08:27
Фото: телеграм-канал ЗСЖД.

На ЗСЖД сменился заместитель начальника по Омской области

Губернатору Хоценко официально представили Ерлана Смагулова.

У начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая появился новый заместитель по Омскому региону. Как рассказали в официальном телеграм-канале ЗСЖД, должность занял Ерлан Смагулов, который до этого был заместителем главного инженера ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению. Грицай официально представил своего заместителя губернатору Омской области Виталию Хоценко.

Предшественником Смагулова был Николай Милованов, назначенный в сентябре 2021 года. Теперь он руководит региональным отделением ЗСЖД в Кемеровской области.

Стоит отметить, что на Западно-Сибирской железной дороге, проходящей через 10 районов Омской области, работают примерно 10 тысяч жителей региона. За 2024 год ЗСЖД перевезла 17,6 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

В Омске сменился замначальника ЗСЖД
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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Назначения#ЗСЖД#Ерлан Смагулов
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