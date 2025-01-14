На Западно-Сибирской железной дороге появился новый замначальника по Омской области

У начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая появился новый заместитель по Омскому региону. Как рассказали в официальном телеграм-канале ЗСЖД, должность занял Ерлан Смагулов, который до этого был заместителем главного инженера ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению. Грицай официально представил своего заместителя губернатору Омской области Виталию Хоценко.