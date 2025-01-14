Многодетная семья из Омска в аварийном доме: Бастрыкин взял дело под личный контроль

В соцсетях появилась информация о женщине из Омска, которая воспитывает четверых детей и живет с ними в маленькой квартире дома 1962 года постройки на улице Комсомольский городок. Дом признали аварийным еще в 2020 году: крыша в нем протекает, стены разрушаются, коммуникации полностью изношены. Несмотря на опасные условия, семью до сих пор не переселили в новое жилье. Кроме того, женщина не получила положенный по закону земельный участок для строительства дома.