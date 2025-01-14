Многодетная семья из Омска в аварийном доме: Бастрыкин взял дело под личный контроль

Posted 14 января, 05:10
Published 14 января, 05:10
Modified 14 января, 05:20
Updated 14 января, 05:20
В соцсетях появилась информация о женщине из Омска, которая воспитывает четверых детей и живет с ними в маленькой квартире дома 1962 года постройки на улице Комсомольский городок. Дом признали аварийным еще в 2020 году: крыша в нем протекает, стены разрушаются, коммуникации полностью изношены. Несмотря на опасные условия, семью до сих пор не переселили в новое жилье. Кроме того, женщина не получила положенный по закону земельный участок для строительства дома.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому делу. Руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев должен разобраться в ситуации и доложить о результатах. Ход проверки находится под контролем центрального аппарата СК.
Напомним, ранее Город55 писал о неоднократных жалобах омичей на состояние дома на улице Комсомольский городок. А в декабре 2023 года директор департамент жилищной политики сообщала, что жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расселяют по решению суда.