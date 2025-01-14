Корреспонденты Города55 дважды победили в журналистском конкурсе

Posted 14 января, 06:26
Published 14 января, 06:26
Modified 14 января, 06:39
Updated 14 января, 06:39
Корреспонденты Города55 выиграли в двух номинациях ежегодного конкурса журналистского мастерства. Торжественное награждение состоялось в День российской печати, 13 января. В этом году на конкурс было представлено 744 журналистских материала от 186 авторов и более 60 средств массовой информации.
Победу в номинации «Перспективы роста», учрежденной областным отделением Союза журналистов России, корреспонденту Ольге Скворцовой принесла публикация «Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске».
«Мне всегда было интересно писать на темы городских проблем. Омичи в соцсетях часто высказывались о необходимости строительства нового моста. Так и пришла идея написать этот текст, и не зря! Это моя первая и, надеюсь, не последняя победа», — поделилась Ольга Скворцова.
Также в номинации «Энергия будущих поколений» выиграл Илья Скобин. Жюри посчитало лучшим его спецпроект «Омск Заботливый».
«Для меня участие в подобном конкурсе стало первой серьезной работой после университета. И очень приятно думать, что в новой, отдельной номинации победил проект „Омск Заботливый“: это и новые журналистские проекты, и внимание к значимым темам, способным сделать город лучше», — рассказал Илья Скобин.
Также главный редактор Города55 Ольга Акамова получила благодарственное письмо от губернатора региона Виталия Хоценко.
Отметим, что ежегодный конкурс журналистского мастерства проводится Омским отделением Союза журналистов России при поддержке регионального правительства, компании «Газпром нефть» и Группы компаний «Титан».