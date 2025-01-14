gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:26

Published 14 января, 06:26

Modified 14 января, 06:39

Updated 14 января, 06:39

Корреспонденты Города55 дважды победили в журналистском конкурсе

Корреспонденты Города55 дважды победили в журналистском конкурсе

14 января 2025, 06:26
Фото: Сергей Мельников.
Журналистов сетевого издания наградили дипломами в День российский печати.

Корреспонденты Города55 выиграли в двух номинациях ежегодного конкурса журналистского мастерства. Торжественное награждение состоялось в День российской печати, 13 января. В этом году на конкурс было представлено 744 журналистских материала от 186 авторов и более 60 средств массовой информации.

Победу в номинации «Перспективы роста», учрежденной областным отделением Союза журналистов России, корреспонденту Ольге Скворцовой принесла публикация «Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске».

«Мне всегда было интересно писать на темы городских проблем. Омичи в соцсетях часто высказывались о необходимости строительства нового моста. Так и пришла идея написать этот текст, и не зря! Это моя первая и, надеюсь, не последняя победа», — поделилась Ольга Скворцова.
Фото: Сергей Мельников

Также в номинации «Энергия будущих поколений» выиграл Илья Скобин. Жюри посчитало лучшим его спецпроект «Омск Заботливый».

«Для меня участие в подобном конкурсе стало первой серьезной работой после университета. И очень приятно думать, что в новой, отдельной номинации победил проект „Омск Заботливый“: это и новые журналистские проекты, и внимание к значимым темам, способным сделать город лучше», — рассказал Илья Скобин.
Фото: Сергей Мельников

Также главный редактор Города55 Ольга Акамова получила благодарственное письмо от губернатора региона Виталия Хоценко.

Фото: Сергей Мельников

Отметим, что ежегодный конкурс журналистского мастерства проводится Омским отделением Союза журналистов России при поддержке регионального правительства, компании «Газпром нефть» и Группы компаний «Титан».

Ждем марта: стало известно будущее простаивающего Омского кадетского корпуса
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Ольга Скворцова#Омск#Конкурс#Строительство#Спецпроект#Награждение#Генплан#Журналистика#Город55#Мосты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика