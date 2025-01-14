Корреспонденты Города55 дважды победили в журналистском конкурсе

Корреспонденты Города55 выиграли в двух номинациях ежегодного конкурса журналистского мастерства. Торжественное награждение состоялось в День российской печати, 13 января. В этом году на конкурс было представлено 744 журналистских материала от 186 авторов и более 60 средств массовой информации.