Ислаев: Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий Югры

После окончания этого проекта планируется проектирование ещё одного крупного моста через Обь у поселка Андра. Целью проекта станет объединение Ямала и уральских регионов, уменьшение пробега на маршруте Екатеринбург — Надым примерно на 500 километров, что позволит сократить время в дороге на 4-5 часов как для жителей, так и для грузовых перевозок к нефтегазовым точкам.