Ислаев: Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий Югры

Posted 14 января, 18:44
Published 14 января, 18:44
Modified 14 января, 18:44
Updated 14 января, 18:44
Он отметил, что по поручению губернатора в этом году были пересмотрены подходы по развитию муниципальных дорог. Кроме того, было расширено финансирование, разработана новая общая программа. Ислаев также добавил, что круглогодичная транспортная связь охватывает даже самые отдалённые районы Югры. Об этом пишет «Российская газета».
Зимой в регионе строят автозимники и ледовые переправы, а летом используются речные маршруты с доступными ценами для пассажиров. Водный транспорт здесь востребован, поэтому обновление судов продолжается.
Авиаперевозки также активно развиваются: работают девять аэропортов, и за счёт субсидий местного бюджета полёты становятся дешевле, а рейсы внутри и за пределами округа увеличиваются.
Ислаев рассказал, что строительство нового моста через Обь в районе Сургута близится к завершению, окончание работ намечено на конец 2025 года. Этот проект включает несколько важных сооружений: сам мост длиной 1 758 метров, три путепровода, четыре моста и дорогу в 43 километра. Работы ведутся непрерывно, задействованы 750 рабочих и 200 машин.
Этот мост облегчит движение транспорта в городе, ускорив передвижение людей и грузов, предложив новый маршрут для большегрузных автомобилей. Он станет частью ключевых транспортных коридоров: Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск.
После окончания этого проекта планируется проектирование ещё одного крупного моста через Обь у поселка Андра. Целью проекта станет объединение Ямала и уральских регионов, уменьшение пробега на маршруте Екатеринбург — Надым примерно на 500 километров, что позволит сократить время в дороге на 4-5 часов как для жителей, так и для грузовых перевозок к нефтегазовым точкам.