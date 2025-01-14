Хоккейные матчи «Авангарда» повлияли на работу реверсивного движения в Омске

Posted 14 января, 02:51
Published 14 января, 02:51
Modified 14 января, 03:39
Updated 14 января, 03:39
При организации реверсивного движения на мосту у Телецентра учли, что во время матчей «Авангарда» поток машин сильно увеличивается. Болельщики стремятся вовремя приехать на игру и быстро уехать после ее окончания, из-за чего на дорогах часто возникают заторы.
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал в эфире ГТРК «Иртыш», что для удобства водителей была разработана специальная схема движения. В ночное время с 23:00 до 5:00 приоритет будет у автомобилей, движущихся с правого берега Иртыша. Это поможет избежать заторов, которые возникают после окончания матчей.
Так как игры обычно заканчиваются около 21:30–22:00, для удобства водителей также перенастроили работу светофоров. Теперь зеленый сигнал для средней полосы будет гореть дольше, чтобы больше машин успело проехать.
Напомним, реверсивное движение на мосту запустили 8 января. За первую неделю эксперты отметили снижение числа пробок, но также выявили новые проблемы, которые требуют доработки. Чтобы улучшить ситуацию, были внесены изменения в настройку светофоров.