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Posted 14 января, 02:51

Published 14 января, 02:51

Modified 14 января, 03:39

Updated 14 января, 03:39

Хоккейные матчи «Авангарда» повлияли на работу реверсивного движения в Омске

Хоккейные матчи «Авангарда» повлияли на работу реверсивного движения в Омске

14 января 2025, 02:51
Фото: 1MI.
Работы над реверсом велись совместно с представителями G-Drive Арены.

При организации реверсивного движения на мосту у Телецентра учли, что во время матчей «Авангарда» поток машин сильно увеличивается. Болельщики стремятся вовремя приехать на игру и быстро уехать после ее окончания, из-за чего на дорогах часто возникают заторы.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал в эфире ГТРК «Иртыш», что для удобства водителей была разработана специальная схема движения. В ночное время с 23:00 до 5:00 приоритет будет у автомобилей, движущихся с правого берега Иртыша. Это поможет избежать заторов, которые возникают после окончания матчей.

Так как игры обычно заканчиваются около 21:30–22:00, для удобства водителей также перенастроили работу светофоров. Теперь зеленый сигнал для средней полосы будет гореть дольше, чтобы больше машин успело проехать.

Напомним, реверсивное движение на мосту запустили 8 января. За первую неделю эксперты отметили снижение числа пробок, но также выявили новые проблемы, которые требуют доработки. Чтобы улучшить ситуацию, были внесены изменения в настройку светофоров.

В мэрии Омска обновили расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Хоккей#Пробки#Омск#Автомобили#Светофоры#Заторы#Телецентр#Реверсивное движение
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