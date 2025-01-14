Хоккейные матчи «Авангарда» повлияли на работу реверсивного движения в Омске

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал в эфире ГТРК «Иртыш», что для удобства водителей была разработана специальная схема движения. В ночное время с 23:00 до 5:00 приоритет будет у автомобилей, движущихся с правого берега Иртыша. Это поможет избежать заторов, которые возникают после окончания матчей.