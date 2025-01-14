Еще подкорректировали: на мосту у Телецентра изменился режим работы светофоров

Posted 14 января, 10:04
Published 14 января, 10:04
Modified 14 января, 10:13
Updated 14 января, 10:13
Режим работы светофоров на мосту имени 60 лет ВЛКСМ в очередной раз изменился, и это уже должны были заметить автомобилисты, едущие с правого берега Иртыша на левый. О сути изменений рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
«При включенном разрешающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме желтого мигания», — объяснил глава города. — При включенном запрещающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме пофазного регулирования».
Для машин, едущих с Заозерной, зеленый сигнал светофора теперь включается на минуту, а для потока с проспекта Мира — на 70 секунд.
Напомним: на мосту у Телецентра неделю назад было введено реверсивное движение. За это время пробок стало меньше, но появились новые трудности, с которыми специалисты борются с помощью частных изменений. Мониторинг обстановки будет продолжаться, и в случае необходимости будут новые корректировки.