Еще подкорректировали: на мосту у Телецентра изменился режим работы светофоров

Напомним: на мосту у Телецентра неделю назад было введено реверсивное движение. За это время пробок стало меньше, но появились новые трудности, с которыми специалисты борются с помощью частных изменений. Мониторинг обстановки будет продолжаться, и в случае необходимости будут новые корректировки.