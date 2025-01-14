Экс-тренер «Авангарда» Кравец высказался об итогах матча в Омске

После встречи «Авангарда» и «Куньлуня» на G-Drive Арене главный тренер команды из Китая Михаил Кравец прокомментировал результат матча, а также поделился воспоминаниями о времени работы в Омске. Напомним, сегодня игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов», у омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.