Экс-тренер «Авангарда» Кравец высказался об итогах матча в Омске

Posted 14 января, 19:19
Published 14 января, 19:19
Modified 14 января, 19:19
Updated 14 января, 19:19
После встречи «Авангарда» и «Куньлуня» на G-Drive Арене главный тренер команды из Китая Михаил Кравец прокомментировал результат матча, а также поделился воспоминаниями о времени работы в Омске. Напомним, сегодня игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов», у омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.
«Конечно, у меня остались хорошие воспоминания об арене, о людях, которые приходят на хоккей в Омске. Всегда приятно играть при полных трибунах, но и мы в „Куньлуне“ играем за людей. Чтобы им было интересно, мы должны бороться в каждом матче», — передает слова Кравца «Чемпионат».
Специалист также высказался об уходе из «Куньлуня» нападающего Наиля Якупова, который сейчас выступает за омский клуб. Главный тренер заявил, что не жалеет о потере этого игрока.
«Почему я должен жалеть об уходе Якупова из „Куньлуня“? У нас вместо него пришли Шаров, Лихачев. К тому же Наиль очень рвался сюда. Зачем я его буду держать? Пусть играет в „Авангарде“. В целом „Куньлунь“ по ходу сезона отдал тех игроков, которые в нас не верили и не хотели быть с нами. Мы освободились, выгодно освободились от тех, кто считал, что у нас нет пути вперед», — добавил он.
Напомним, Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» по ходу второго раунда плей-офф после поражения во втором матче серии с «Локомотивом» со счётом 0:7.