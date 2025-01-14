gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 19:19

Published 14 января, 19:19

Modified 14 января, 19:19

Updated 14 января, 19:19

Михаил Кравец

Экс-тренер «Авангарда» Кравец высказался об итогах матча в Омске

14 января 2025, 19:19
Фото: ХК «Авангард». Михаил Кравец
Сейчас Михаил Кравец работает главным тренером «Куньлуня».

После встречи «Авангарда» и «Куньлуня» на G-Drive Арене главный тренер команды из Китая Михаил Кравец прокомментировал результат матча, а также поделился воспоминаниями о времени работы в Омске. Напомним, сегодня игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов», у омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

«Конечно, у меня остались хорошие воспоминания об арене, о людях, которые приходят на хоккей в Омске. Всегда приятно играть при полных трибунах, но и мы в „Куньлуне“ играем за людей. Чтобы им было интересно, мы должны бороться в каждом матче», — передает слова Кравца «Чемпионат».

Специалист также высказался об уходе из «Куньлуня» нападающего Наиля Якупова, который сейчас выступает за омский клуб. Главный тренер заявил, что не жалеет о потере этого игрока.

«Почему я должен жалеть об уходе Якупова из „Куньлуня“? У нас вместо него пришли Шаров, Лихачев. К тому же Наиль очень рвался сюда. Зачем я его буду держать? Пусть играет в „Авангарде“. В целом „Куньлунь“ по ходу сезона отдал тех игроков, которые в нас не верили и не хотели быть с нами. Мы освободились, выгодно освободились от тех, кто считал, что у нас нет пути вперед», — добавил он.

Напомним, Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» по ходу второго раунда плей-офф после поражения во втором матче серии с «Локомотивом» со счётом 0:7.

«Работаем в экспресс-режиме»: Ги Буше назвал главные проблемы в игре «Авангарда»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика