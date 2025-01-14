ЕГЭ останется? Что ждет омских школьников в ближайшие годы

В министерстве образования Омской области сообщили, что сейчас в стране разрабатывается Стратегия развития образования. Это важный документ, который определит, как будет развиваться система образования в России в ближайшие годы. Все возможные изменения, включая реформы экзаменов, будут вводиться постепенно, чтобы у школьников и их родителей было время подготовиться.