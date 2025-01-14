ЕГЭ останется? Что ждет омских школьников в ближайшие годы

Posted 14 января, 02:31
Published 14 января, 02:31
Modified 14 января, 03:39
Updated 14 января, 03:39
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, что слухи об отмене ЕГЭ не соответствуют действительности. Он заверил, что речи о прекращении экзамена в ближайшие годы не идет.
В министерстве образования Омской области сообщили, что сейчас в стране разрабатывается Стратегия развития образования. Это важный документ, который определит, как будет развиваться система образования в России в ближайшие годы. Все возможные изменения, включая реформы экзаменов, будут вводиться постепенно, чтобы у школьников и их родителей было время подготовиться.
Анзор Музаев подчеркнул, что любые изменения в такой важной сфере, как система экзаменов, всегда планируются заранее и вводятся поэтапно. Он рекомендовал ученикам старших классов продолжать готовиться к ЕГЭ, используя официальную информацию, размещенную на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.
Напомним, министр образования Омской области Иван Кротт ранее говорил, что готов рассматривать альтернативы ЕГЭ. Также стало известно, что в 2026 году российские университеты переходят на новую систему образования: вместо бакалавриата и магистратуры появятся два уровня — базовое и специализированное высшее образование.