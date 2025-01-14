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Posted 14 января, 09:18

Published 14 января, 09:18

Modified 14 января, 09:20

Updated 14 января, 09:20

Частный дом в Черлакском районе, где произошел пожар

Два трупа: появились кадры с места страшного пожара в омском селе Иртыш

14 января 2025, 09:18
Фото: Следком Омской области. Частный дом в Черлакском районе, где произошел пожар
В региональном следкоме начали доследственную проверку по факту смертельного пожара.

В прошлую пятницу, 10 января, трагически завершилась встреча двух мужчин. Соседи вместе выпивали спиртное в частном доме в селе Иртыш Черлакского района. Около 10 часов вечера начался пожар, предварительно — по причине неосторожного обращения с огнем.

В региональном следкоме сообщили, что оба мужчины погибли от острого отравления угарным газом. Следователи в настоящий момент проводят доследственную проверку по факту произошедшего, после чего вынесут процессуальное решение.

Одна из комнат в частном доме после пожара выглядит следующим образом:

Фото из частного дома после смертельного пожара
Фото из частного дома после смертельного пожара. Фото: Следком Омской области

Напомним, что беспокойной недавно выдалась ночь у жильцов пятиэтажки в поселке Ключи Омского района. Не все смогли самостоятельно выбраться из своих квартир до приезда пожарных.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Следком#Новости#Погибшие#Черлакский район
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