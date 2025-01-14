Два трупа: появились кадры с места страшного пожара в омском селе Иртыш

Posted 14 января, 09:18
Published 14 января, 09:18
Modified 14 января, 09:20
Updated 14 января, 09:20
В прошлую пятницу, 10 января, трагически завершилась встреча двух мужчин. Соседи вместе выпивали спиртное в частном доме в селе Иртыш Черлакского района. Около 10 часов вечера начался пожар, предварительно — по причине неосторожного обращения с огнем.
В региональном следкоме сообщили, что оба мужчины погибли от острого отравления угарным газом. Следователи в настоящий момент проводят доследственную проверку по факту произошедшего, после чего вынесут процессуальное решение.
Одна из комнат в частном доме после пожара выглядит следующим образом:
Напомним, что беспокойной недавно выдалась ночь у жильцов пятиэтажки в поселке Ключи Омского района. Не все смогли самостоятельно выбраться из своих квартир до приезда пожарных.