«Авангард» одержал победу над командой своего бывшего тренера — «Куньлунем»

Posted 14 января, 16:02
Published 14 января, 16:02
Modified 14 января, 16:04
Updated 14 января, 16:04
Омский «Авангард» сегодня, 14 января, на домашнем льду принимал китайский «Куньлунь». «Ястребы» победили со счетом 3:2.
«Авангард» открыл счет на 3-й минуте матча. Шайбу забросил Данил Башкиров. Передачи у Джованни Фьоре и Михаила Гуляева. В середине периода у «Куньлуня» за подножку удалился Юрий Паутов. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Больше в первом периоде голов не было. «Куньлунь» смог нанести лишь 2 броска в створ ворот Михаила Бердина. К слову, для голкипера это дебютный матч в сезоне. Вратарь не играл из-за травмы.
Во втором периоде гости выглядели увереннее. На 26-й минуте «драконы» сравняли — 1:1. Шайбу забросил Ярослав Лихачев с передачи Лукаса Локхарта. Потасовка произошла на льду. У «Авангарда» за грубость в штраф-бокс отправился Никита Холодилин, а у «Куньлуня» — Паркер Фу и Ярослав Лихачев. «Ястребы» в большинстве вышли вперед — 2:1. Отличился капитан Дамир Шарипзянов. В атаке также поучаствовали Константин Окулов и Рид Буше.
На 35-й минуте «Авангард» увеличил преимущество — 3:1. Шайбу забросил Джованни Фьоре. Но «Куньлунь» быстро ответил, ворота омичей поразил Дэнни О’Риган.
В самом конце второго периода у гостей удалился бывший «ястреб» Томаш Юрчо. Со счетом 3:2 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.
Третий игровой отрезок начался с большинства «Авангарда». Вдобавок у «Куньлуня» за задержку клюшкой удалился Спенсер Фу. Игра продолжилась в формате 5×3. Китайская команда смогла выстоять в меньшинстве.
На 47-й минуте у «драконов» на скамейку штрафников вновь отправился Спенсер Фу — 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Он попал Михаилу Гуляеву по лицу. «Ястребам» не удалось реализовать большинство. «Куньлунь» под конец периода заменил голкипера на полевого игрока. Результата это не дало. Итоговый счет — 3:2.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет 17 января против московского ЦСКА.