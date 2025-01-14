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Posted 14 января, 16:02

Published 14 января, 16:02

Modified 14 января, 16:04

Updated 14 января, 16:04

«Авангард» одержал победу над командой своего бывшего тренера — «Куньлунем»

«Авангард» одержал победу над командой своего бывшего тренера — «Куньлунем»

14 января 2025, 16:02
Фото: ХК Авангард.
Матч завершился со счетом 3:2. У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

Омский «Авангард» сегодня, 14 января, на домашнем льду принимал китайский «Куньлунь». «Ястребы» победили со счетом 3:2.

«Авангард» открыл счет на 3-й минуте матча. Шайбу забросил Данил Башкиров. Передачи у Джованни Фьоре и Михаила Гуляева. В середине периода у «Куньлуня» за подножку удалился Юрий Паутов. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Больше в первом периоде голов не было. «Куньлунь» смог нанести лишь 2 броска в створ ворот Михаила Бердина. К слову, для голкипера это дебютный матч в сезоне. Вратарь не играл из-за травмы.

Во втором периоде гости выглядели увереннее. На 26-й минуте «драконы» сравняли — 1:1. Шайбу забросил Ярослав Лихачев с передачи Лукаса Локхарта. Потасовка произошла на льду. У «Авангарда» за грубость в штраф-бокс отправился Никита Холодилин, а у «Куньлуня» — Паркер Фу и Ярослав Лихачев. «Ястребы» в большинстве вышли вперед — 2:1. Отличился капитан Дамир Шарипзянов. В атаке также поучаствовали Константин Окулов и Рид Буше.

На 35-й минуте «Авангард» увеличил преимущество — 3:1. Шайбу забросил Джованни Фьоре. Но «Куньлунь» быстро ответил, ворота омичей поразил Дэнни О’Риган.

В самом конце второго периода у гостей удалился бывший «ястреб» Томаш Юрчо. Со счетом 3:2 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.

Шарипзянов реализовал большинство во втором периоде
Шарипзянов реализовал большинство во втором периоде. Фото: ХК Авангард

Третий игровой отрезок начался с большинства «Авангарда». Вдобавок у «Куньлуня» за задержку клюшкой удалился Спенсер Фу. Игра продолжилась в формате 5×3. Китайская команда смогла выстоять в меньшинстве.

На 47-й минуте у «драконов» на скамейку штрафников вновь отправился Спенсер Фу — 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Он попал Михаилу Гуляеву по лицу. «Ястребам» не удалось реализовать большинство. «Куньлунь» под конец периода заменил голкипера на полевого игрока. Результата это не дало. Итоговый счет — 3:2.

Статистика матча:

  • Броски: 72-37;
  • Броски в створ: 38-25;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 31-30;
  • Блокированные броски: 5-19;
  • Силовые приемы: 21-20;
  • Отборы: 1-4;
  • Потери: 15-16;
  • Перехваты: 7-12;
  • Время в атаке: 17:19–10:09;
  • Штраф: 8-16.

Следующий матч «Авангард» проведет 17 января против московского ЦСКА.

Принципиальный матч. Омский «Авангард» выйдет на лед против своего экс-тренера Кравца
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Дамир Шарипзянов#ЦСКА#Куньлунь#Михаил Бердин
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