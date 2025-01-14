«Авангард» одержал победу над командой своего бывшего тренера — «Куньлунем»

«Авангард» открыл счет на 3-й минуте матча. Шайбу забросил Данил Башкиров. Передачи у Джованни Фьоре и Михаила Гуляева. В середине периода у «Куньлуня» за подножку удалился Юрий Паутов. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Больше в первом периоде голов не было. «Куньлунь» смог нанести лишь 2 броска в створ ворот Михаила Бердина. К слову, для голкипера это дебютный матч в сезоне. Вратарь не играл из-за травмы.