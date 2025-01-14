Аукцион по школе за 1,3 млрд рублей в омском селе Одесское внезапно отменили

Напомним, что на строительство школы в Одесском отводится два года. Объект на 22 учебных класса должен быть готов в январе 2027 года. Ранее Город55 поговорил о проблемных стройках и тенденциях развития строительной сферы с директором «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым. Интервью доступно по ссылке.