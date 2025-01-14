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Posted 14 января, 05:53

Published 14 января, 05:53

Modified 14 января, 05:55

Updated 14 января, 05:55

Школу рассчитывают построить до 2027 года

Аукцион по школе за 1,3 млрд рублей в омском селе Одесское внезапно отменили

14 января 2025, 05:53
Фото: Изображение Midjourney. Школу рассчитывают построить до 2027 года
Закупка на поиск подрядчика для строительства школы была объявлена в конце 2024 года. Город55 выяснил, почему ее отменили.

Город55 обратил внимание, что «Омскоблстройзаказчик» 13 января отменил аукцион на выполнение работ по строительству школы на 550 мест в селе Одесское. Искать подрядчика, напомним, начали под занавес 2024 года. Застройщику новой школы, которого рассчитывали выбрать 17 января, должны были заплатить 1,311 млрд рублей.

В региональном минстрое Городу55 сообщили, что же стало причиной отмены закупки.

«Уточняются условия аукционных процедур в части авансирования работ по реализации проекта», — отметили в пресс-службе профильного ведомства.
Информация о контракте по школе в Одесском
Информация о контракте по школе в Одесском. Фото: Скриншот с портала госзакупок

Изначально подрядчику, по условиям проекта контракта, планировали в качестве аванса заплатить 10%. То есть при условии заключения договора по начальной максимальной цене, аванс составил бы 131 млн рублей. Пока неизвестно, будет ли уменьшена или увеличена авансовая часть проекта.

Напомним, что на строительство школы в Одесском отводится два года. Объект на 22 учебных класса должен быть готов в январе 2027 года. Ранее Город55 поговорил о проблемных стройках и тенденциях развития строительной сферы с директором «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым. Интервью доступно по ссылке.

Переломный год для строителей: большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Минстрой#Подрядчик#Новости#Одесский район#Омскоблстройзаказчик
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