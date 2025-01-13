Ждем марта: стало известно будущее простаивающего Омского кадетского корпуса

Posted 13 января, 11:39
Published 13 января, 11:39
Modified 13 января, 12:02
Updated 13 января, 12:02
В понедельник, 13 января, в рамках пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко ответил на вопросы журналистов. Главный редактор Города55 Ольга Акамова спросила у главы региона о судьбе старого кадетского корпуса на Ленина, простаивающего больше 4 лет. На аналогичный вопрос Хоценко, напомним, пришлось отвечать и год назад, но за это время мало что изменилось.
«Кадетский корпус — это история Омска и области. Это один из самых старых кадетских корпусов, которые были построены в России. Хотелось бы оставить его под молодежные цели», — отметил Хоценко.
Результаты обследования простаивающих зданий всего комплекса будут известны в марте. После этого примут решение, что делать с постройками.
У областного правительства несколько вариантов, как можно использовать бывший корпус на Ленина. Ключевая идея — это создание центра патриотизма. Сюда может переехать музей «Россия — моя история», штаб Сибирского казачества, добровольческий центр и другие патриотические общественные организации.
Если Омской области удастся пройти отбор на федеральном уровне, то в зданиях кадетского корпуса разместится и филиал выставки «Россия». Наш регион борется за это право. Бассейн, если с ним все в порядке, отдадут Дирекции спортмероприятий Омской области.
«Есть идея создать „Школу 21“ Сбербанка для айтишников страны. С Германом Грефом обсуждали это», — добавил Виталий Хоценко.
Но все эти планы будут реализуемы только, если не потребуется ничего сносить, а работы в зданиях корпуса ограничатся капремонтом.
Напомним, что летом 2023 года стали вестись разговоры о планируемой застройке территории бывшего кадетского корпуса в центре Омска. В качестве инвестора называлась уральская компания «Брусника», занимающаяся строительством «Кварталов Драверта» на Левобережье. Предполагалось, что на Ленина будут изменены охранные зоны, а практически всю территорию кадетского корпуса за исключением исторических зданий переведут в зону регулируемой застройки.
Но ровно год назад — в январе 2024-го — Виталий Хоценко заверил, что тема застройки территории корпуса высосана из пальца. Решение по использованию исторических зданий в перспективном месте, по словам губернатора, будет приниматься только после полного обследования. Тогда же последовало поручение подготовить для этого документы. Но процесс затянулся.
Только под конец лета начали искать компанию для проведения комплексного обследования здания тира на Ленина. Спустя пару дней этот аукцион отменили, чтобы заказать обследование сразу всего кадетского корпуса. Уже в сентябре договор стоимостью 3,5 млн рублей на «выполнение обмерных работ строительных конструкций» комплекса зданий заключили с компанией «Проекция» из Нижнего Тагила. Их выполнение должно было занять три месяца.