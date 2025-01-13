Ждем марта: стало известно будущее простаивающего Омского кадетского корпуса

В понедельник, 13 января, в рамках пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко ответил на вопросы журналистов. Главный редактор Города55 Ольга Акамова спросила у главы региона о судьбе старого кадетского корпуса на Ленина, простаивающего больше 4 лет. На аналогичный вопрос Хоценко, напомним, пришлось отвечать и год назад, но за это время мало что изменилось.