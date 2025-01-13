Вспыхнула, как спичка. В омском СНТ «Звездочка» сгорела дача

Как рассказали Городу55 в региональном МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 10:44. В течение часа спасатели справились с огнем. На место выезжали 4 пожарных машины и 18 человек личного состава. Данных о погибших и пострадавших не поступало.