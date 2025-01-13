gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 09:17

Published 13 января, 09:17

Modified 13 января, 10:25

Updated 13 января, 10:25

На место выезжали 4 пожарных машины и 18 человек личного состава.

Вспыхнула, как спичка. В омском СНТ «Звездочка» сгорела дача

13 января 2025, 09:17
Фото: 1MI. На место выезжали 4 пожарных машины и 18 человек личного состава.

В Омске в СНТ «Звездочка» произошел крупный пожар

Площадь пожара составила 100 «квадратов». На место выехали 18 спасателей и 4 машины.

Сегодня, 13 января, в омском СНТ «Звездочка» вспыхнула дача. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». Огонь полностью охватил здание, а небо заволокло густым черным дымом.

Скриншот

Как рассказали Городу55 в региональном МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 10:44. В течение часа спасатели справились с огнем. На место выезжали 4 пожарных машины и 18 человек личного состава. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Читайте также:
Почти четверть омичей останутся на работе в новогодние каникулыПо тысяче звонков в сутки. Омичи стали чаще вызывать скорую помощьМайкл Маклауд прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Пожары#Дача#Снт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика