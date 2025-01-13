Во втором выпуске журнала Mash Room опубликовали интервью с военнопленными

Он рассказал, что во время подготовки они смогли убедить «Талибан», что самолет практически новый, и экипаж получил разрешение на обслуживание. Так как в самолете не было топлива, команда, сославшись на технические нормы и инструкции по хранению, доказала, что в нем должно быть как минимум 10–12 тонн топлива. Через два-три месяца, чтобы избежать деформации колес, проводили руление, после чего разрешили запустить двигатели.