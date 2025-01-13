Во втором выпуске журнала Mash Room опубликовали интервью с военнопленными

Posted 13 января, 15:48
Published 13 января, 15:48
Modified 13 января, 15:49
Updated 13 января, 15:49
Главный редактор Mash Room Никита Матнишян отметил, что редакция стремилась детально рассмотреть тему межгосударственных обменов людей за последние три десятилетия. Начиная с освобождения экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда государственные деятели регулярно взаимодействуют с врагами, чтобы вернуть домой своих граждан, которые ушли защищать свою страну.
Материалы журнала затрагивают острые и часто болезненные вопросы о человеческой судьбе в контексте политики: некоторые из героев пережили серьезные испытания в плену. Например, командир Ил-76, Герой России Владимир Шарпатов сумел выбраться из афганского плена в Кандагаре, куда попал в 1995 году, и самым трудным испытанием для него стало отсутствие возможности общаться с близкими.
Команда сумела сбежать от талибов: самолет, вылетевший в крайне сложных условиях, приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, где был тепло встречен наследным принцем Шарджи. В интервью Шарпатов поделился своими переживаниями о том, как оказался в плену и как ему удалось вырваться на свободу.
В номере также представлена история другого заключенного — предпринимателя Виктора Бута, который провел 15 лет в американской тюрьме. Захваченный Ил-76 перевозил оружие в зафрахтованном им самолёте: мужчина вспоминает, как помогал остальной команде в организации побега.
Он рассказал, что во время подготовки они смогли убедить «Талибан», что самолет практически новый, и экипаж получил разрешение на обслуживание. Так как в самолете не было топлива, команда, сославшись на технические нормы и инструкции по хранению, доказала, что в нем должно быть как минимум 10–12 тонн топлива. Через два-три месяца, чтобы избежать деформации колес, проводили руление, после чего разрешили запустить двигатели.
В 2005 году в Соединенных Штатах вышла драма «Оружейный барон», в которой образ главного персонажа был списан с Виктора Бута. В своих интервью бизнесмен высказал мнение о фильме, назвав его попыткой демонизировать его личность. Тем не менее о времени, проведенном им в американской тюрьме, Виктор говорит без эмоций, подчеркивая, что человечность по отношению к американским пленным ему не чужда.
Печатный Mash Room не имеет коммерческой цели и отличился тем, что собирает важные события, освещая их с разных точек зрения. Этот печатный журнал является естественным продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», а также представляет собой уникальный способ подачи новостей в Telegram. В отличие от цифровых форматов, которые нацелены на мгновенный отклик от аудитории, журнал предназначен для вдумчивого чтения и объединяет истории разных исторических периодов и персонажей.
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