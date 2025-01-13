Виталий Хоценко прокомментировал возможность запуска новых авиарейсов внутри региона

Сегодня, 13 января, на пресс-конференции с журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал, планируется ли в Омской области запускать новые внутренние авиарейсы. По мнению главы региона, сейчас в северные районы проще добираться по трассам. Кроме того, от местных жителей не поступает запросов на организацию таких рейсов.