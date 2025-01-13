Виталий Хоценко прокомментировал возможность запуска новых авиарейсов внутри региона

Posted 13 января, 12:30
Published 13 января, 12:30
Modified 13 января, 12:30
Updated 13 января, 12:30
Сегодня, 13 января, на пресс-конференции с журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал, планируется ли в Омской области запускать новые внутренние авиарейсы. По мнению главы региона, сейчас в северные районы проще добираться по трассам. Кроме того, от местных жителей не поступает запросов на организацию таких рейсов.
«В своих решениях мы опираемся на мнение людей. Пожеланий запустить самолеты не было или было мало», — рассказал губернатор.
Сейчас в Омской области работает лишь один внутренний рейс — Омск-Усть-Ишим. Самолеты по нему запустили летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Пассажиров перевозит компания «Аэропром» на самолете Ан-2.
Напомним, что на пресс-конференции Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития региона Дениса Цуканова.