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Posted 13 января, 12:30

Published 13 января, 12:30

Modified 13 января, 12:30

Updated 13 января, 12:30

Виталий Хоценко прокомментировал возможность запуска новых авиарейсов внутри региона

Виталий Хоценко прокомментировал возможность запуска новых авиарейсов внутри региона

13 января 2025, 12:30
Фото: Правительство Омской области.
По словам губернатора, сейчас необходимости запускать самолеты в разные районы области нет.

Сегодня, 13 января, на пресс-конференции с журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал, планируется ли в Омской области запускать новые внутренние авиарейсы. По мнению главы региона, сейчас в северные районы проще добираться по трассам. Кроме того, от местных жителей не поступает запросов на организацию таких рейсов.

«В своих решениях мы опираемся на мнение людей. Пожеланий запустить самолеты не было или было мало», — рассказал губернатор.

Сейчас в Омской области работает лишь один внутренний рейс — Омск-Усть-Ишим. Самолеты по нему запустили летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Пассажиров перевозит компания «Аэропром» на самолете Ан-2.

Напомним, что на пресс-конференции Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития региона Дениса Цуканова.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Взлет#Взлетно-посадочная полоса
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