В Омской области разбился опытный парашютист

Сегодня стало известно о гибели опытного парашютиста в Омской области. О трагическом инциденте пишет телеграм-канал Mash Siberia. 57-летний Евгений прыгал с высоты 1 500 метров рядом с аэродромом «Камышино», на во время прыжка его парашют не раскрылся. К сожалению, запасной также не смог спасти мужчину от смерти.