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Posted 13 января, 13:23

Published 13 января, 13:23

Modified 13 января, 13:44

Updated 13 января, 13:44

В Омской области разбился опытный парашютист

В Омской области разбился опытный парашютист

13 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.
У мужчины не раскрылись оба парашюта.

Сегодня стало известно о гибели опытного парашютиста в Омской области. О трагическом инциденте пишет телеграм-канал Mash Siberia. 57-летний Евгений прыгал с высоты 1 500 метров рядом с аэродромом «Камышино», на во время прыжка его парашют не раскрылся. К сожалению, запасной также не смог спасти мужчину от смерти.

Известно, что Евгений имел достаточный опыт в парашютном спорте, в 2022 году он отметил юбилей в 100 прыжков.

Ранее Город55 писал о трагической смерти российской мотоблогерши Татьяны Озолиной в Турции. Девушка стала участницей ДТП с еще одним мотоциклом и грузовиком. Родственники омички продолжают вести ее соцсети, где рассказывают о ходе разбирательств по делу.

Известный омский предприниматель погиб в ДТП на «трассе смерти»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Парашют#Парашютист#Парашютный спорт
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