В Омской области разбился опытный парашютист

Posted 13 января, 13:23
Published 13 января, 13:23
Modified 13 января, 13:44
Updated 13 января, 13:44
Сегодня стало известно о гибели опытного парашютиста в Омской области. О трагическом инциденте пишет телеграм-канал Mash Siberia. 57-летний Евгений прыгал с высоты 1 500 метров рядом с аэродромом «Камышино», на во время прыжка его парашют не раскрылся. К сожалению, запасной также не смог спасти мужчину от смерти.
Известно, что Евгений имел достаточный опыт в парашютном спорте, в 2022 году он отметил юбилей в 100 прыжков.
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