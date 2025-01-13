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Posted 13 января, 08:04

Published 13 января, 08:04

Modified 13 января, 08:06

Updated 13 января, 08:06

Темпы ввода в эксплуатацию за год выросли на 20%

В Омске за год достроили 124 здания. Рассказываем о важных объектах

13 января 2025, 08:04
Фото: 1MI. Темпы ввода в эксплуатацию за год выросли на 20%

В Омске за год ввели в эксплуатацию 124 здания

Среди них 38 жилых домов площадью более 271 тысячи «квадратов».

В прошлом году в Омске ввели в эксплуатацию 124 объекта капитального строительства. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства городской администрации. Для сравнения, в 2023 году сдали 103 объекта.

В депархе назвали наиболее важные объекты:

  • 38 жилых домов площадью более 271 тысячи «квадратов»;
  • поликлиника на Московке;
  • клиника «Евромед» на улице Кемеровской;
  • главный корпус ОмГУ;
  • школа на 1122 места в Прибрежном;
  • горнолыжный комплекс в Советском парке;

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#Евгений Игишев#Омск#Поликлиника#Канализация#Водопровод#Евромед#Многоквартирные дома#Медицинские учреждения#Автомобильные дороги
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