В Омске за год достроили 124 здания. Рассказываем о важных объектах

Posted 13 января, 08:04
Published 13 января, 08:04
Modified 13 января, 08:06
Updated 13 января, 08:06
В прошлом году в Омске ввели в эксплуатацию 124 объекта капитального строительства. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства городской администрации. Для сравнения, в 2023 году сдали 103 объекта.
В депархе назвали наиболее важные объекты:
Ранее Город55 публиковал интервью с руководителем «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым, поговорили о ведущихся и запланированных стройках в регионе.