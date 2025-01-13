В Омске в воскресенье на 16 часов вводили режим «черного неба»

В этих условиях рекомендуется чаще проветривать помещения и пользоваться очистителями воздуха, чтобы минимизировать влияние загрязнений на здоровье. Людям, страдающим от аллергий или респираторных заболеваний, следует быть особенно осторожными, и по возможности ограничить свое пребывание на улице в периоды наибольшего загрязнения.