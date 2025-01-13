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Posted 13 января, 05:03

Published 13 января, 05:03

Modified 13 января, 05:10

Updated 13 января, 05:10

Режим НМУ продлится несколько дней

В Омске в воскресенье на 16 часов вводили режим «черного неба»

13 января 2025, 05:03
Фото: 1MI. Режим НМУ продлится несколько дней
Режим НМУ первой степени опасности действовал до понедельника включительно.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 16:00 12 января до 08:00 13 января 2025 года в Омске будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим, на территории города введен режим НМУ первой степени опасности.

Уровень загрязнения воздуха снизится днем
Уровень загрязнения воздуха снизится днем. Фото: Обь-Иртышское УГМС

13 января 2025 года уровень загрязнения воздуха в Омске ночью и утром ожидается повышенным, а днем — пониженным.

В этих условиях рекомендуется чаще проветривать помещения и пользоваться очистителями воздуха, чтобы минимизировать влияние загрязнений на здоровье. Людям, страдающим от аллергий или респираторных заболеваний, следует быть особенно осторожными, и по возможности ограничить свое пребывание на улице в периоды наибольшего загрязнения.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске концентрация взвешенных частиц в воздухе превысила предельную концентрацию в 5,5 раз.

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#Диана Рязанцева#Омск#Загрязнение воздуха#Новости#Опасность#Черное небо#Нму#Метеорологические условия
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