В Омске в воскресенье на 16 часов вводили режим «черного неба»

Posted 13 января, 05:03
Published 13 января, 05:03
Modified 13 января, 05:10
Updated 13 января, 05:10
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 16:00 12 января до 08:00 13 января 2025 года в Омске будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим, на территории города введен режим НМУ первой степени опасности.
13 января 2025 года уровень загрязнения воздуха в Омске ночью и утром ожидается повышенным, а днем — пониженным.
В этих условиях рекомендуется чаще проветривать помещения и пользоваться очистителями воздуха, чтобы минимизировать влияние загрязнений на здоровье. Людям, страдающим от аллергий или респираторных заболеваний, следует быть особенно осторожными, и по возможности ограничить свое пребывание на улице в периоды наибольшего загрязнения.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске концентрация взвешенных частиц в воздухе превысила предельную концентрацию в 5,5 раз.