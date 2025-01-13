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Posted 13 января, 09:48

Published 13 января, 09:48

Modified 13 января, 09:51

Updated 13 января, 09:51

В омской «Регате» сдали еще одну «высотку» с волнистыми фасадами

В Омске сдали еще одну многоэтажку с волнистыми фасадами

13 января 2025, 09:48
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.

В омской «Регате» сдали еще одну «высотку» с волнистыми фасадами

Застройщиком дома является компания Юрия Гуринова «Завод сборного железобетона №6».

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии ввел в эксплуатацию еще один многоквартирный дом в микрорайоне «Регата» в Кировском округе. Это 17-этажное здание с необычным волнистым фасадом, расположенное по адресу улица Леонида Маслова, 7. Его построила омская компания «Завод сборного железобетона №6», которой руководит Юрий Гуринов.

В новом МКД 112 однокомнатных квартир, общая площадь жилых помещений составляет 5966,5 кв. м. Отдельные квартиры уже продаются по цене 6,2 и 6,9 млн рублей.

Напомним: микрорайон «Регата» расположен в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря, на берегу реки Иртыш. Всего в этом ЖК будет восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных дома. На территории микрорайона запланировано строительство детсада на 120 мест, школы на 240 мест, спортобъектов и многоярусных гаражей. Магазины и объекты бытового обслуживания будут находиться на первых этажах зданий.

В ноябре 2023 года в эксплуатацию был сдан еще один дом с волнистыми фасадами, расположенный по адресу улица Леонида Маслова, 13.

Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Квартиры#Новости#Регата
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