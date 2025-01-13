В Омске сдали еще одну многоэтажку с волнистыми фасадами

Напомним: микрорайон «Регата» расположен в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря, на берегу реки Иртыш. Всего в этом ЖК будет восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных дома. На территории микрорайона запланировано строительство детсада на 120 мест, школы на 240 мест, спортобъектов и многоярусных гаражей. Магазины и объекты бытового обслуживания будут находиться на первых этажах зданий.